Десять истребителей — лидеров продаж за всю историю (The National Interest, США)

TNI: в десятку лидеров продаж вошли пять советских истребителей

Советские истребители доминируют в списке самых продаваемых боевых самолетов в истории, пишет TNI. МиГи занимают большинство строчек в топ-10, оставляя западных конкурентов далеко позади. Простота, надежность и массовость сделали авиацию СССР мировым эталоном экспорта.

Гаррисон Касс (Harrison Kass)

Исторически на экспортном рынке истребителей господствовала одна страна: Советский Союз, чьи простые и надежные самолеты в годы холодной войны распространились по всему развивающемуся миру.

Истребители уже давно стали одной из самых политически значимых статей мирового экспорта. Выгода от сделки измеряется не только долларами и центами, поскольку также касается альянсов, системы подготовки, логистики и долгосрочной зависимости. Поэтому некоторые самолеты добились громкого успеха на экспортном рынке не потому, что были объективно лучшими, а потому, что удовлетворяли множеству второстепенных критериев в подходящий момент.

Исторически на экспортном рынке господствовали десять моделей. В этот список не попали, но все же заслуживают признания и отдельного упоминания: китайский J-7 (производная от МиГ-21), советский МиГ-23, учебно-тренировочный/легкий штурмовик Hawk британского производства и еще только начинающий свою экспортную "карьеру" F-35. Места в списке ранжируются строго по объему экспорта. Ниже следует перечень самолетов, которые десятилетиями определяли облик ВВС и задавали тон мировой геополитике.

10. Mirage F1 (Франция)

Экспорт: около 700 единиц

Год выпуска: 1973

Количество построенных самолетов: примерно 730

Длина: 15,2 м

Размах крыла: 8,4 м

Масса (максимальный взлетный вес): 16 100 кг

Двигатели: один турбореактивный двигатель SNECMA Atar 9K-50

Максимальная скорость: 2 338 км/ч / 2,2 Маха

Дальность (перегоночная): 3 300 км

Практический потолок: 19 800 м

Вооружение: пушка; боеприпасы класса "воздух — воздух" и "воздух —земля" на семи точках подвески

Экипаж: 1 человек

Dassault Mirage F1. Источник:. Источник: www.military-today.com

Не привлекая к себе особого внимания, Mirage F1 снискал серьезный экспортный успех, заполнив нишу между легкими перехватчиками и тяжелыми многоцелевыми истребителями. Дебютировав в начале 1970-х годов, F1 мог похвастаться высокими эксплуатационными характеристиками, приличной дальностью полета и конструкцией стреловидного крыла, которая пришлась по вкусу традиционалистам в ВВС, считавшим треугольное крыло опасным, поскольку тогда оно казалось "экзотикой". F1 широко поставлялся на экспорт в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку и часто эксплуатировалась в суровых условиях. Так и не став культовым, F1 тем не менее отличался надежностью — и по сей день эксплуатируется в ряде стран, включая Марокко, Ливию и Иран.

9. Су-27 (СССР/Россия)

Экспорт: более 1 200 единиц (включая производные)

Год выпуска: 1985

Количество построенных самолетов: примерно 680 (собственно Су-27 без учета производных)

Длина: 21,9 м

Размах крыла: 14,7 м

Вес: 33 500 кг

Двигатели: два турбовентиляторных АЛ-31Ф НПО "Сатурн"

Максимальная скорость: 2 500 км/ч / 2,35 Маха

Дальность (перегоночная): 3 530 км

Рабочий потолок: 18 000 м

Вооружение: 30-мм пушка; вес оружия до 8 000 кг

Экипаж: 1 человек

Су-27УБК. Источник: ОАО «Компания «Сухой».

Семейство Су-27 олицетворяет собой советский, а затем и российский подход к экспорту истребителей высокого класса — у них меньше клиентов, но в итоге они мощнее и эффективнее. Су-27, разработанный как истребитель большой дальности для завоевания превосходства в воздухе, оказался маневренным, с впечатляющей продолжительностью полета и полезной нагрузкой.

После окончания холодной войны Су-27 не только не устарел, но и расширил экспорт в Китай, Индию и другие страны Южной Азии. Кроме того, появились многочисленные лицензионные сборки и производные модели. Су-27 никогда не был дешевым самолетом, однако все же хорошо продавался, поскольку обеспечивал практически лучшие эксплуатационные характеристики без типичных для Запада политических барьеров.

8. Mirage III (Франция)

Экспорт: более 1 300 единиц

Год выпуска: 1961

Количество построенных самолетов: примерно 1400

Длина: 15,1 м

Размах крыла: 8,2 м

Вес: 14 000 кг

Двигатели: один турбореактивный SNECMA Atar 9C

Максимальная скорость: 2350 км/ч / 2,2 Маха

Дальность (перегоночная): 2 400 км

Рабочий потолок: 16 800 м

Вооружение: пушка, боеприпасы класса "воздух — воздух" и ударные снаряды

Экипаж: 1 человек

Mirage III стал лидером французского экспорта истребителей, доказав, что даже средних размеров компания может конкурировать с лидерами американской и советской промышленности. Конструкция самолета с треугольным крылом обеспечивала впечатляющие скоростные характеристики и простоту, что послужило залогом привлекательности "Миража" для стран, не желающих связываться со сверхдержавами. Mirage III широко использовался в боевых действиях, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии, где заслужил репутацию универсального и эффективного самолета для воздушных боев.

7. F-5 Freedom Tiger/Tiger II (США)

Экспорт: более 1 400 единиц

Год выпуска: 1972

Количество построенных самолетов: примерно 1400 (с вариантами F-5E/F)

Длина: 14,4 м

Размах крыла: 8,1 м

Масса (максимальный взлетный вес): 11 200 кг

Двигатели: два турбореактивных GE J85-GE-21

Максимальная скорость: 1739 км/ч / 1,63 Маха

Дальность (перегоночная): 2250 км

Рабочий потолок: 15 800 м

Оснащение: Две 20-мм пушки, вооружение на 7 точках подвески

Экипаж: 1 человек

Истребитель F-5 Tiger II. Источник: invoen.ru

F-5 разрабатывался специально на экспорт — и имел блестящий успех. Дешевый, надежный и простой в обслуживании F-5 предоставил ВВС развивающихся стран доступ к сверхзвуковой боевой авиации без непомерных требований к материально-техническому обеспечению.

F-5E Tiger II получил усовершенствованный радар, двигатели и вооружение по сравнении с исходной моделью, вдохнув в нее новую жизнь. На пике своего развития F-5 эксплуатировался десятками стран, и многие продолжают использовать его и поныне — это дань уважения доступному и простому самолету, который неожиданно прославился.

6. МиГ-15 (СССР)

Экспорт: 1 500 — 2 000

Год выпуска: 1949

Количество выпущенных самолетов: 18 000 (все варианты)

Длина: 10,1 м

Размах крыла: 10,1 м

Масса (максимальный взлетный вес): 6 200 кг

Двигатели: один турбореактивный двигатель Климова ВК-1

Максимальная скорость: 1 080 км/ч / 0,92 Маха

Дальность полета: 1 200 км

Рабочий потолок: 15 500 м

Вооружение: 23-мм и 37-мм пушки

Экипаж: 1 человек

Истребитель МиГ-15УТИ. 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру".

МиГ-15 положил начало реактивной эре для значительной части мира. Хорошо показав себя на стороне Китая и КНДР в Корейской войне, он стал истребителем "по умолчанию" во всем Восточном блоке и за его пределами и оставался им почти все 1950-е и 1960-е. Простой, прочный и несложный в производстве МиГ-15 начал свое триумфальное шествие по союзным и неприсоединившимся странам. Несмотря на несколько примитивную конструкцию — которая, что характерно, не позволяла преодолевать звуковой барьер, что стало дежурной характеристикой более поздних истребителей как на Востоке, так и на Западе — МиГ-15 с его стреловидным крылом получил богатый боевой опыт и оказал огромное влияние на ВВС по всему миру на заре холодной войны.

5. F-4 Phantom II (США)

Экспорт: 2 000

Год выпуска: 1961

Количество выпущенных: примерно 5 200 самолетов

Длина: 19,2 м

Размах крыла: 11,7 м

Масса (максимальный взлетный вес): 28 000 кг

Двигатели: два турбореактивных двигателя GE J79

Максимальная скорость: 2370 км/ч / 2,23 Маха

Дальность (перегоночная): 2600 км

Рабочий потолок: 18 300 м

Вооружение: ракеты и бомбы весом до 8 100 кг

Экипаж: 2 человека

Истребитель F-4 Phantom II. Источник: © Public domain

F-4 Phantom II был настоящим зверем. Быстрый, мощный и универсальный, он широко экспортировался союзникам и партнерам по НАТО, выступая в качестве перехватчика, истребителя-бомбардировщика и разведывательной платформы. Израиль, Германия, Япония, Турция и другие использовали F-4 десятилетиями. Самолет был дорогим и сложным, но игра стоила свеч: "Фантом" обладал непревзойденными характеристиками для своего времени. Сегодня его продолжают эксплуатировать лишь Греция, Турция и Иран.

4. МиГ-19 (СССР)

Экспорт: более 2 000

Год выпуска: 1955

Количество построенных самолетов: примерно 2 200

Длина: 12,1 м

Размах крыльев: 9,0 м

Масса (максимальный взлетный вес): 8 900 кг

Двигатели: два турбореактивных двигателя Туманского РД-9

Максимальная скорость: 1452 км/ч / 1,3 Маха

Дальность (перегоночная): 1 600 км

Рабочий потолок: 18 000 м)

Вооружение: пушка; бомбы /ракеты

Экипаж: 1 человек

Истребитель-бомбардировщик J-6 (МиГ-19) китайской сборки. Источник: militaryparitet.com

МиГ-19 стал первым советским сверхзвуковым истребителем, а впоследствии и первым для значительной части развивающихся стран. Несмотря на свою "капризность" и необходимость интенсивного технического обслуживания, МиГ-19 широко экспортировался и производился по лицензии, особенно в Китае, заняв важную нишу между ранними реактивными самолетами и более совершенными разработками. Хотя послужной список МиГ-19 неоднозначен, сам масштаб экспорта оказал значительное влияние на ряд развивающихся стран во время холодной войны.

3. МиГ-17 (СССР)

Экспорт: более 3 000

Год выпуска: 1952

Количество построенных самолетов: примерно 10 000

Длина: 11,4 м

Размах крыла: 9,6 м

Вес: 6 300 кг

Двигатели: один турбореактивный двигатель Климова ВК-1Ф

Максимальная скорость: 1 150 км/ч / 0,93 Маха

Дальность полета: 1 225 км

Рабочий потолок: 16 600 м

Вооружение: 23-мм и 37-мм пушки

Экипаж: 1 человек

МиГ-17, пожалуй, стал самым испытанным в боях экспортным истребителем времен холодной войны. Несмотря на дозвуковую скорость, как и у его предшественника МиГ-15, крайне маневренный МиГ-17 не раз ставил в неловкое положение более продвинутых современников в небе над Вьетнамом и Ближним Востоком. Надежный и дешевый, МиГ-17 был смертельно опасен в умелых руках. Долговечность самолета упрочила советскую модель с упором массовость и простоту, ставя мастерство летчика выше технической сложности и тем доказав, что даже простой и скромный по размерам самолет может оказывать огромное стратегическое воздействие.

2. F-16 Fighting Falcon (США)

Экспорт: более 4 500 единиц (и продолжает расти)

Год выпуска: 1978

Количество построенных самолетов: более 4 600

Длина: 15,1 м

Размах крыла: 10,0 м

Масса (максимальный взлетный вес): 19 200 кг

Двигатели: один турбовентиляторный Pratt & Whitney F100 или GE F110

Максимальная скорость: 2 178 км/ч / 2,0 Маха

Дальность (перегоночная): 4 200 км

Рабочий потолок: 15 240 м

Вооружение: пушка; оружия до 7 100 кг

Экипаж: 1 человек

Самолет F-16 Fighting Falcon. Источник: @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

F-16 — самый успешный западный истребитель с точки зрения экспорта, и на сегодняшний день — эталон истребителя среднего звена. Привлекательность F-16 заключается в его универсальности и способности выполнять широкий спектр задач. Благодаря модернизации F-16 не утратил актуальности, хотя ему уже исполнилось полвека.

Новые истребители F-16 продаются по всему миру и по сей день, а это означает, что статистика экспорта продолжает расти. F-16 будет летать по всему миру еще несколько десятилетий, демонстрируя, насколько привлекательной на международном рынке бывает сбалансированная конструкция, пригодная для модернизации.

1. МиГ-21 (СССР)

Экспорт: более 10 000

Год выпуска: 1979

Количество построенных самолетов: 11 500

Длина: 14,10 м

Размах крыла: 7,15 м

Масса (максимальный взлетный вес): 10 100 кг

Двигатели: один турбовентиляторный двигатель Туманского Р-11Ф-300

Максимальная скорость: 2 230 км/ч / 2 Маха

Дальность полета: 1 470 км

Рабочий потолок: 19 000 м

Вооружение: пушка; пять точек подвески

Экипаж: 1 человек

Истребители МиГ-21 ВВС Индии. Источник: © Марина Лысцева/ ТАСС

По объему экспорта МиГ-21 стоит особняком, обгоняя ближайшего конкурента более чем вдвое. Дешевый, простой и надежный, МиГ-21 был основным сверхзвуковым истребителем для развивающихся стран почти на протяжении всей холодной войны. МиГ-21 эксплуатировался более чем в 60 стран и участвовал почти во всех крупных конфликтах той эпохи. Самолет страдал от ряда недостатков — малой дальности полета, малого запаса топлива, низкой управляемости на низких скоростях и скромной авионики, — но его доступность и простота компенсировали их с лихвой, что сделало самолет весьма привлекательным и выгодным для покупателей. МиГ-21 остается самым распространенным сверхзвуковым истребителем в истории — и этот титул в эпоху передовых самолетов с высочайшими характеристиками, изготавливаемых малыми партиями на заказ, он едва ли утратит.

Гаррисон Касс — автор издания The National Interest, специализирующийся на вопросах обороны и национальной безопасности. Адвокат, бывший политический кандидат. Поступал на службу в ВВС США, готовился стать пилотом, однако был отчислен по медицинским показаниям. Пишет на темы военной стратегии, авиации, космоса и глобальной безопасности. Имеет степень доктора Университета штата Орегон и степень магистра Нью-Йоркского университета.