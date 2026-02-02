На Украине показали новый комплекс беспилотников со встроенной осколочной миной

Источник изображения: topwar.ru

На Украине представили очередную «чудо-разработку» для фронта – беспилотный комплекс, рассчитанный на массированное применение ударных дронов. В состав набора входят 250 БПЛА UB60D, станция управления, антенны и ретрансляторы.

Общая стоимость – около 6 млн гривен, что в пересчете составляет 10,62 млн рублей. По замыслу разработчиков, комплекс должен быстро разворачиваться и применяться без длительной подготовки.

Каждый дрон оснащен 60-мм осколочной минометной миной. Никакого дополнительного снаряжения боевой частью не надо – аппарат изначально поставляется «заряженным». Это хотя и сокращает время подготовки, но одновременно делает изделие ограниченным в применении: одноразовый носитель мины с ограниченной точностью и уязвимостью к ПВО и РЭБ.

Заявленная дальность полета – до 20 км, стоимость одного дрона – около 24 тыс. гривен, то есть порядка 500 евро. В эту цену уже включена боевая часть, что подается как экономическое преимущество. Но при пересчете на эффективность на поле боя цифры выглядят менее впечатляюще: речь идет о массовом расходном средстве с предсказуемыми характеристиками и высокой зависимостью от каналов связи.

Фактически ВСУ делают ставку на насыщение переднего края дешевыми ударными платформами, рассчитывая компенсировать потери живой силы количеством дронов.

В сухом остатке – не технологический прорыв, а очередная попытка масштабировать простое решение. Это вообще характерно для продолжающегося конфликта. Насколько долго подобные комплексы проживут в условиях активной работы российской радиоэлектронной борьбы и ПВО – вопрос, на который реальные боевые действия обычно «отвечают» быстрее и красноречивее любых презентаций.