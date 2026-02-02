Западные разведслужбы не зафиксировали признаков обогащения Тегераном урана

Источник изображения: topwar.ru

Вопреки громким заявлениям Трампа, западные разведслужбы не зафиксировали признаков того, что Тегеран ведет работы по обогащению урана до оружейного уровня. Как отмечает американская газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки, заявления об «иранской ядерной угрозе», по сути, являются безосновательными.

Несмотря на это, сообщается, что Трамп попросил своих помощников разработать быстрый сценарий нападения на Иран, который не приведет к затяжному вооруженному конфликту. В рамках этих сценариев Вашингтон рассматривает три возможные цели для будущих ударов — атаки на баллистические ракеты, на объекты ядерной программы или удары, которые потенциально могут привести к падению иранского правительства. Трамп рассчитывает мощными и быстрыми ударами вынудить Тегеран уступить ядерным требованиям США. Примечательно, что ранее Трамп безапелляционно заявлял, что иранская ядерная программа якобы была полностью уничтожена еще в 2025 году в результате атак американской армии.

Между тем на Ближнем Востоке продолжает скапливаться американский флот, а в администрации США обсуждают, как его применить. При этом значительная часть перебросок сил в рамках наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке проходит без лишнего шума. Только за последние дни было выполнено как минимум пять рейсов по линии Транспортного командования США (USTRANSCOM), в рамках которых транспортная авиация доставила в регион военную технику с баз ВВС, Корпуса морской пехоты и ВМС США.