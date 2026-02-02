Войти
Защита в 10 раз легче решётчатой: добронирование эстонских бронемашин XA-188

Источник изображения: topwar.ru

PASI XA-188 6х6 – это тяжёлая версия БТР XA-180, специально разработанная финской компанией Sisu (ныне Patria) по заказу морской пехоты Нидерландов. В отличие от базового варианта, она обладает усиленным бронированием и в состоянии выдержать попадание пули от патрона 14,5х114 мм. Из-за этого она стала тяжелее и перестала плавать.

По контракту от 2010 года стоимостью всего €4,6 млн Нидерланды передали Эстонии 81 БТР PASI XA-188 6х6, то есть одна машина обошлась в €57 тыс. С одной стороны, Нидерланды тогда сокращали свою морскую пехоту и хотели избавиться от парка машин, чтобы не тратиться на их хранение; а с другой, это была форма поддержки союзника по НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на мощное бронирование, техника уязвима для атак дронов. 1-я пехотная бригада эстонской армии показала дооборудование XA-188 дополнительной защитой, предназначенной для противодействия ударным БПЛА. По всей видимости, работы проводит местная компания Bristol Trust. Съёмная конструкция состоит из металлических рам с туго натянутой стальной сеткой из проволоки, которые, судя по фото, полностью прикроют машину.

В отличие от решётчатой защиты, состоящей из многочисленных уголков, сетчатое решение гораздо легче (вес падает в 10 раз). Данная конструкция предлагалась целым рядом западных оборонных компаний ещё в начале 2010-х годов для усиления защиты колёсной бронетехники от РПГ, причём сетка изготавливалась не только из высокопрочной стали, но и из синтетических материалов и композитов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Эстония
Компании
Patria
Проекты
NATO
БПЛА
