Военные специалисты технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) войск беспилотных систем 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» подготовили к отправке в войска новые тяжелые FPV-дроны под названием «Кощей», которые предназначены для доставки грузов на передовую и выполнения боевых задач. Об этом 31 января сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что разработка дронов была инициирована в ответ на запрос, поступивший от командования. Военные специалисты получили задачу создать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые смогут доставлять объемные грузы, чтобы снабжать передовые подразделения. Первый собранный БПЛА продемонстрировал хорошие результаты для поставленных целей. Однако вскоре его возможности как носителя боевой части оказались более востребованными.

Для дронов «Кощей» предусмотрены различные варианты полезной нагрузки. Они могут нести противотанковые мины ТМ-62, продовольствие, воду, боеприпасы и даже ретрансляционную аппаратуру. В настоящее время данный вид дрона используется как камикадзе для нанесения ударов по опорным пунктам противника, включая блиндажи и дома, в которых могут находиться силы врага.

«Если в доме засел противник, дом просто уничтожается данным дроном», — сообщил начальник ТЭЧ Алексей.

По его словам, дрон «Кощей» способен преодолевать дистанцию до 15 км, что позволяет операторам оставаться на безопасном расстоянии. Также в ведомстве уточнили, что в подразделения поступают наземные робототехнические комплексы (НРТК), которые могут выполнять спецзадачи. Некоторые из них могут использоваться как боеприпасы, помогая штурмовым группам вскрывать опорные пункты противника.

Танкисты 1442-го гвардейского мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск 19 декабря 2025 года рассказали, как они оснастили танк Т-72Б3М дополнительной защитой от FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сделав имеющуюся у них модель уникальной. Механик-водитель с позывным Пономарь, рассказывая о разработке, уточнил, что боевая машина оснащена не только «мангалом» (сетчатым металлическим каркасом, установленным прямо на саму технику), но и так называемым дикобразом — алюминиевой проволокой, закрепленной на корпусе танка, которая служит защитой от БПЛА противника.

