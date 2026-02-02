Войти
Первые тяжелые дроны "Кощей" подготовлены к передаче в ВС России

Работа расчета FPV-дронов
Работа расчета FPV-дронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Первые тяжелые FPV-дроны "Кощей" готовы к передаче в войска

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первые тяжёлые FPV-дроны "Кощей" собраны, протестированы и подготовлены к передаче в войска РФ, сообщило в субботу Минобороны России.

"Военнослужащие технико-эксплуатационной части 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" собрали, протестировали и подготовили к передаче в войска первые тяжёлые FPV-дроны "Кощей", — говорится в сообщении.

В связи с быстро меняющейся обстановкой по линии боевого соприкосновения техникам ТЭЧ поступил запрос на разработку в кратчайшие сроки тяжёлых дронов, способных нести объёмный груз для снабжения передовых подразделений по воздуху.

"В течение нескольких дней такие дроны собираются под конкретные задачи запросившего их подразделения. В качестве полезной нагрузки для них могут служить различные виды боеприпасов, таких как противотанковая мина ТМ-62, продовольствие, вода или боеприпасы, а также ретрансляционная аппаратура", — следует из сообщения.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
