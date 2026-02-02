Путин выступил на заседании по военно-техническому сотрудничеству. Главное

Президент РФ Владимир Путин 30 января выступил заседании по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Основными темами для обсуждения стали итоги 2025 года, перспективы на 2026-й, а также сотрудничество со странами Африки. Главные цитаты российского лидера — в материале «Известий».

Об итогах 2025 года

Владимир Путин во время заседания по военно-техническому сотрудничеству предложил проанализировать итоги работы за 2025 год и определить планы на перспективу. Он отметил, что в прошедший период система ВТС продолжала действовать в непростых условиях.

«Сохранялось и даже возросло давление со стороны западных стран на наших партнеров для торможения, блокирования их деловых связей с Россией», — сказал президент РФ.

Путин добавил, что, несмотря на все эти попытки, экспортные контракты России в целом устойчиво выполнялись. Российская продукция военного назначения за 2025 год была поставлена в более чем 30 стран мира, сумма валютной выручки превысила $15 млрд.

«Такие результаты дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, на расширение их производственных мощностей, на перспективные научные исследования. Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объем продукции — это продукция гражданского назначения», — сказал президент России.

Он также отметил, что в течение 2025 года набран солидный «портфель» новых экспортных заказов.

«Таким образом, российская система военно-технического сотрудничества не просто продемонстрировала эффективность и высокую устойчивость», — указал Владимир Путин.

Он обратил внимание, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и географию поставок нашей продукции военного назначения, а также укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения.

О планах на 2026 год

Российский лидер сказал, что стабильная работа организаций ОПК, включая выполнение экспортных контрактов, стала возможна во многом благодаря своевременно принятым мерам государственной поддержки. В рамках проекта «Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами» на период 2026–2028 годов вводятся дополнительные меры поддержки.

«Дальнейшее эффективное использование имеющихся финансовых и иных механизмов и инструментов поддержки крайне важно, потому что объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», — указал Путин.

Президент также указал, что особое внимание необходимо уделить расширению военно-технологической кооперации и партнерства. Он добавил, что с 14 государствами уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 таких проектов.

О повестке

Владимир Путин отметил, что среди других вопросов повестки также развитие стратегических для России направлений военно-технического сотрудничества, прежде всего с партнерами по СНГ и ОДКБ.

Он указал, что это одна из приоритетных задач для укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений, обеспечения стабильности и безопасности в Евразии.

«С 1 января 2026 года Россия председательствует в ОДКБ, и это требует от нас системной работы с партнерами, в том числе комплексных подходов к расширению военно-технических связей», — сказал Путин.

О сотрудничестве с Африкой

Российский лидер добавил, что также открываются перспективы для углубления военно-технического сотрудничества со странами других регионов, в том числе с Африкой.

«Мы искренне дорожим нашими исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными отношениями со странами Африки. В разные годы еще СССР, а затем Россия поставляли африканским странам значительное количество вооружения и военной техники, готовили специалистов по их производству, эксплуатации, ремонту, а также военные кадры», — напомнил Путин.

Он также указал, что, несмотря на давление со стороны западных стран, африканские партнеры выражают готовность к расширению отношений с Россией в военной и военно-технической областях. Речь идет не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и о закупке других вооружений, материалов и изделий.

Контекст

Владимир Путин 1 декабря 2025 года говорил, что России необходимо продолжать расширять военно-техническое сотрудничество, а также четко выполнять обязательства по экспорту и подтверждать репутацию надежного партнера.

Позднее, 15 декабря, он ратифицировал межправительственное соглашение между Россией и Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов на территории обеих стран. Отмечалось, что соглашение было разработано для определения порядка направления воинских подразделений, заходов военных кораблей в порты и использования воздушного пространства и инфраструктуры аэродромов для военных воздушных судов России и Индии.

Документ также предусматривает организацию материально-технического обеспечения российских и индийских воинских формирований при проведении совместных учений, тренировок, оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф.

Кроме того, по словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, в 2025 году Россия подписала планы сотрудничества в военной сфере и военно-техническом сотрудничестве с восемью странами мира, среди которых Белоруссия и страны Азии.

Он добавил, что Россия внедрила новый формат планов на трех- и пятилетний период в сфере военного и военно-технического сотрудничества с партнерами, который предполагает обмен опытом в различных областях военного дела, обучение специалистов, совместные учения и другие практические формы взаимодействия, а также военно-техническую помощь и военно-техническое сотрудничество.