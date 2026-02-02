Путин поблагодарил российский ОПК за добросовестный труд

Президент РФ Владимир Путин 30 января в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества поблагодарил российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) за добросовестный труд.

«Хочу поблагодарить сотрудников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и «Рособоронэкспорта», коллективы предприятий ОПК за добросовестный труд. И, конечно, желаю вам новых успехов», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что стабильная и ритмичная работа предприятий ОПК стала возможной благодаря мерам государственной поддержки. Также Путин подчеркнул важность того, что на оборонных заводах в значительном объеме производится гражданская продукция.

Путин во время встречи с первым зампредом правительства РФ Денисом Мантуровым 12 января сообщил, что обрабатывающие отрасли России продемонстрировали хороший результат в 2025 году, включая ОПК. В свою очередь, Мантуров сообщил, что динамика в обрабатывающих отраслях остается положительной.

До этого, в декабре прошлого года, Путин отметил, что предприятия ОПК России работают в стабильном режиме, поставляют в войска всё необходимое вооружение и технику.