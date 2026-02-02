Войти
Евкурову показали турель, автоматически обнаруживающую дроны

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Она может устанавливаться на зданиях, катерах или автомобилях, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пулеметная турель, автоматически обнаруживающая беспилотники, была представлена заместителю министра обороны РФ генералу армии Юнус-Беку Евкурову. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Нижегородской области замглавы военного ведомства проверил организацию учебно-методических сборов по внедрению новых методик и тактик в боевую подготовку войск. В частности, ему представили разработки специалистов центра в области вооружения, беспилотных систем.

"В том числе автоматическую пулеметную турель тактического звена. Турель имеет возможность автоматически обнаруживать и поражать БПЛА мультироторного и самолетного типа. Она может устанавливаться на зданиях, катерах или автомобилях", - отметили в Минобороны.

