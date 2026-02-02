Россия пользуется Starlink, чтобы ее смертоносные беспилотники летали дальше (CNN, США)

CNN: Киев требует решить проблему использования Starlink российскими военными

В российских БПЛА используются спутниковые системы Starlink, передает CNN. Против таких дронов не действуют средства РЭБ, и они способны преодолеть расстояние до 500 километров. Киев уже успел обратиться к Илону Маску с просьбой помешать России.

Ивана Коттасова (Ivana Kottasová), Дарья Тарасова-Маркина (Daria Tarasova-Markina)

Россия устанавливает спутниковые системы Starlink Илона Маска на свои ударные беспилотники, чтобы бить глубже в тыл Украины, расширяя их потенциальную дальность полета вплоть до территории НАТО, предупредили аналитики и украинские официальные лица.

Украина собрала доказательства "сотен" атак российских беспилотников, оснащенных терминалами Starlink, сообщил в четверг эксперт по военным технологиям и советник Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов.

Внедрение Starlink позволяет Москве обходить средства РЭБ Украины, которые выводят беспилотники из строя, подавляя сигнал GPS и радиосвязь.

Ранее Россия обходила всевозможные блокировки сигнала с помощью беспилотников с управлением по оптоволоконному кабелю. Их невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако радиус их действия ограничен длиной кабеля.

Беспилотники же, оснащенные системой Starlink, имеют больший радиус действия, чем БПЛА с радиосвязью и кабельным управлением, и их невозможно подавить. Сверхбыстрая связь также позволяет управлять ими в режиме реального времени из России, значительно повышая их точность.

Редакция CNN запросила комментарий у Starlink, но ответа не получила. Условия действующих санкций США запрещают продажу и использование в России аппаратуры Starlink.

Другие российские беспилотники и ракеты могут преодолевать и большие расстояния, однако они намного дороже и крупнее, и их легче обнаружить и перехватить. Таким образом, беспилотник простой конструкции, оснащенный терминалом Starlink Mini стоимостью от 250 до 500 долларов, намного дешевле, но ничуть не менее эффективен, чем более продвинутые модели стоимостью в десятки тысяч долларов.

Бескрестнов, в кругах специалистов по беспилотным технологиям известный под псевдонимом "Флеш", поделился фотографией ударного БПЛА БM-35 в Днепропетровске, заявив, что благодаря Starlink он может пролететь до 500 километров.

Ранее в этом месяце "Флеш" сообщил украинскому телевидению, что для ударов по украинским энергетическим объектам в Черниговской области была задействована группа оснащенных Starlink беспилотников "Молния". Это очень простые и дешевые аппараты из фанеры, способные при этом пролетать десятки километров.

Он заявил, что благодаря технологии Starlink каждый третий БПЛА поражает цель. "Подавить его средствами РЭБ невозможно. Физически сбить его можно лишь в том случае, если его засечет и протаранит зенитный беспилотник", — пояснил он.

В четверг он сообщил, что ночью вблизи Павлограда, примерно в 50 километрах от линии фронта, снова были задействованы беспилотники "Молния", оснащенные Starlink.

РЭБ — не помеха

Недавно назначенный министр обороны Украины Михаил Федоров, ранее отвечавший за разработку и закупки беспилотников в качестве министра науки, технологий и цифровой трансформации, заявил, что Украине необходимо "очень быстро" отреагировать на использование Starlink противником.

"Неприятель постоянно совершенствует свои беспилотники и оттачивает тактику атак для поражения целей. Каждый день несет новые риски", — сказал он, добавив, что только за последний месяц Россия запустила свыше 6 тысяч беспилотников. Это лишь немногим больше, чем в декабре и ноябре, но более чем вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

Федоров сообщил в четверг, что министерство связалось со SpaceX, компанией Илона Маска, которой принадлежит Starlink, и изложило свои предложения, как помешать России использовать эту технологию.

Он заявил, что благодарен "президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за оперативную реакцию и за то, что они уже приступили к поиску решений".

Украина сильно зависит от Starlink с самого начала боевых действий. Систему используют военные для связи и управления беспилотниками, правительство, а также гражданские лица, предприятия и государственные учреждения, включая больницы и школы.

Вашингтонский Институт изучения войны заявил, что с радиусом действия в 500 километров в зоне поражения беспилотников БM-35 со Starlink при запуске из России или занятых территорий оказываются "бóльшая часть Украины, вся Молдавия, а также части Польши, Румынии и Литвы".

Ранее на этой неделе украинский уполномоченный по санкциям Владислав Власюк заявил, что ширящееся использование Starlink Россией свидетельствует о том, что санкционное давление союзников Украины на Москву "недостаточно".

Ранее CNN сообщал о том, что российские войска обходят санкции, закупая системы Starlink в третьих странах для дальнейшего использования на передовой (этой информации нет официального подтверждения — прим. ИноСМИ). Тогда компания Starlink пообещала отключить любой терминал, если будет установлено, что он используется подсанкционной стороной или без должного разрешения.

Сам Маск ранее на этой неделе резко ответил критикам, упрекнувшим его в том, что он позволяет России пользоваться технологиями. Зампремьера и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поинтересовался у он в X, почему он "позволяет русским пользоваться Starlink для наведения на украинские города".

В ответ Маск назвал Сикорского "идиотом слюнявым" и подчеркнул, что Starlink — "основа военной связи Украины". Вопроса об использовании этой системы Россией он не коснулся.