Войти
Военное обозрение

Финские СМИ: постройка ледоколов для США является ошибкой

254
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Финляндия являлась одним из ведущих производителей судов для СССР и затем России. В частности, весь советский ледокольный флот (кроме атомного) фактически вырос на местных верфях. Учитывая столь богатый опыт, Соединённые Штаты, намереваясь догнать РФ в Арктике, решили востребовать его для своих нужд.

В июле 2024 года между Вашингтоном, Хельсинки и Оттавой было заключено соглашение ICE Pact – «совместные усилия по ледоколу». Сделка предусматривает строительство 11 среднеразмерных ледоколов проекта ASC («арктический сторожевой корабль») для Береговой охраны США. 4 единицы планируется построить на финских верфях, а остальные 7 – в США с использованием финских технологий и специалистов. Общая стоимость программы оценивается более чем в $6 млрд.

Длина ASC составит 110 м, ширина 24 м, осадка 7 м, водоизмещение не сообщается («средний класс»), ледопроходимость до 1 м льда при скорости 3 узла, скорость до 12 узлов, дальность хода 6,5 тыс. морских миль, автономность 60 суток, экипаж 124 чел. Борт будет оборудован полётной палубой для вертолёта MH-60.

Компания Rauma Marine Constructions (RMC) в конце декабря 2025 года подписала с Береговой охраной США контракт за $1,3 млрд на постройку двух ASC с поставкой в 2028 году. Раньше Соединённые Штаты изготавливали ледоколы исключительно на собственных верфях, но последний крупный (Healy) был построен четверть века назад. По этому поводу подрядчик отметил:

Это соглашение является исторической вехой и большим проявлением доверия.

Однако ряд финских обозревателей не согласны с такой позицией, полагая, что, строя ледоколы, финское судостроение изготавливает топор для палача, который собирается прибрать к своим рукам Гренландию. Так, в крупнейшей газете страны Helsingin Sanomat говорится, что данная «сделка является ошибкой»:

Продажа ледоколов США была неудачным решением для Финляндии. Если Соединённые Штаты аннексируют Гренландию или совершат что-нибудь ещё более отвратительное, это вынудит Европу к ответным действиям. И можете быть уверены, что вас (RMC) заставят отказаться от этих соглашений.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Продукция
SH-60
Проекты
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"