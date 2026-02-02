В Турции заложили первый танкер-заправщик для Португалии

В четверг, 29 января, на стамбульской верфи ADA турецкой компании STM заложили первый корабль материально-технического обеспечения (танкер-заправщик), предназначенный для ВМС Португалии.

Как уточняет Naval News, контракт на поставку головного танкера-заправщика стороны подписали 17 декабря 2024 года в Лиссабоне. После завершения проектирования два месяца назад состоялась резка стали, ознаменовавшая начало строительных работ.

Закладка второго корабля материально-технического обеспечения для ВМС Португалии STM

На церемонии закладки присутствовали министр национальной обороны Португалии Нуно Мело, его турецкий коллега Яшар Гюлер, глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Хайлук Гёргюн, командующий ВМС Турции адмирал Эрджюмент Татлыоглу и его португальский коллега адмирал Нобре де Соуза, а также другие официальные лица.

"Этот проект представляет собой значительный шаг вперед с точки зрения обмена опытом и технологиями для Турции и Португалии – двух стран с глубоко укоренившимися морскими традициями. Благодаря оригинальной конструкции, высокой скорости, значительной грузоподъемности, оперативной гибкости и модульной архитектуре, позволяющей использовать эти корабли для решения широкого спектра задач, я убежден, что они будут эффективно действовать в операциях ВМС Португалии", – заявил на мероприятии Яшар Гюлер.

Хайлук Гёргюн отметил, что уже началась подготовка к производству второго корабля, закладка киля которого запланирована на июнь 2026 года.

По словам гендиректора STM Озгюра Гюлерюза, оба танкера-заправщика планируют спустить на воду в 2027 году и передать ВМС Португалии в 2028 году.

Длина кораблей материально-технического обеспечения для составит 137 метров, водоизмещение – более 11 тысяч. Скорость – более 18 узлов, автономность – 30 дней, дальность плавания – 14 тысяч морских миль. Экипаж – 50 человек. Также предусмотрено размещение 50 человек дополнительного персонала и временно до 100 пассажиров.

Танкеры-заправщики вооружат 12,7-мм дистанционно управляемыми боевыми модулями и постановщиками ложных целей. Посадочная площадка на корме предназначена для вертолетов и БПЛА.

На борту кораблей размещаются: 4000 кубометров дизельного топлива F-76, 350 кубометров машинного масла F-44, 650 кубометров пресной воды, 700 кубометров генеральных грузов, шесть 20-футовых контейнеров и боеприпасы.

Корабли предназначены для пополнение запасов в море, решения задач по командованию и управлению, логистической поддержки, десантных операций, оказания гуманитарной помощи, проведения поисково-спасательных операций.