«Ответ на гиперзвук»: США в разы увеличивают производство перехватчиков THAAD

Американская компания Lockheed Martin подписала рамочное соглашение с Минобороны США об увеличении в разы производства перехватчиков THAAD – с 96 до 400 единиц в год. Подрядчик пояснил по этому поводу:

Это решительное наращивание промышленного потенциала является ответом на современные ракетные угрозы.

В Пентагоне назвали растущую угрозу со стороны передовых баллистических и гиперзвуковых ракет потенциальных противников основным фактором, повлиявшим на решение о расширении производства.

Достичь новых показателей планируется в течение 7 лет. В настоящее время 2000 работников Lockheed Martin занимает трудятся над производством THAAD, но этого недостаточно. В связи с этим компания в январе начала строительство нового завода в Камдене, штат Арканзас, который будет специализироваться на выпуске THAAD и Patriot PAC-3, используя робототехнику нового поколения.

Американская ПРО состоит из 3 эшелонов. За верхний ярус отвечают комплексы GMD с противоракетами GBI, которые должны уничтожать МБР в космосе на маршевом участке пути. Далее идут системы THAAD (900 перехватчиков к 2025 году, 10 активных батарей), в обязанности которых входит поражение баллистических ракет как в верхних слоях атмосферы, так и за её пределами (на высоте до 150 км) на конечном участке полета. На нижнем находятся ЗРК Patriot PAC-3, работая на значительно меньших высотах (до 20–30 км) и прикрывая объекты от тех ракет, которые пропустил THAAD.