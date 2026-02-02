Войти
В российском судостроении начали тестировать экзоскелеты

Экзоскелет руки
Экзоскелет руки.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ДИПП

Плотнова: в российском судостроении начали тестировать экзоскелеты

КАЛИНИНГРАД, 30 янв – РИА Новости. Экзоскелеты начали внедрять в российском судостроении, эксперимент по применению таких технических решений уже проводится на заводе ОСК "Янтарь" в Калининградской области, рассказала РИА Новости советник гендиректора предприятия Анна Плотнова.

"Сейчас у нас на тестировании три модели ("Легкая рука", "Базовый" и "Сила"), каждая из которых помогает решать производственные задачи… На сегодняшний день мы получили положительные отзывы от рабочих, продолжаем работу в режиме апробации. Для судостроения это важное направление, позволяющее повысить эффективность рабочего и предотвратить риски профессиональных заболеваний… В ближайшее время планируется завершить первую фазу испытаний. После этого будет собран детальный отзыв от самих рабочих по соответствиям заявленных характеристик", - сказала Плотнова.

Она добавила, что с производителем будут решаться вопросы о допуске внедрения экзоскелетов в сложные производственные процессы.

По словам Плотновой, экзоскелет модели "Легкая рука" предназначена для выполнения операций в неудобном положении. Экзоскелет снижает нагрузку до 30%. Благодаря этому рабочий меньше устаёт, реже делает вынужденные перерывы на отдых.

Второй моделью экзоскелета является "Базовый". По сути, это поддерживающий корсет для позвоночника.

"Его мы тестируем в механообрабатывающем цехе, где станочники выполняют работу стоя. Хотя физическая нагрузка здесь относительно небольшая, постоянное статическое положение сильно нагружает спину. Экзоскелет помогает сохранять правильную осанку, снижает утомляемость, позволяя дольше сохранять высокую концентрацию внимания - ключевой фактор качества токарных и фрезерных работ", - пояснила Плотнова.

Третья модель - "Сила" - решает задачу безопасного подъема и переноса грузов на вспомогательном производстве. За счет конструктивных особенностей нагрузка равномерно распределяется на организм.

В пятницу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках двухдневной поездки в Калининградскую область посетил завод ОСК "Янтарь". Министру представили элементы цифровизации производства и продемонстрировали пилотный проект "Экзоскелет".

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
