«Недели не продержится»: к чему приведет энергетическое перемирие России и Украины

Полковник Ходаренок: перемирие РФ и Украины не продержится и недели из-за Киева

Москва согласилась на неделю воздержаться от ударов по Киеву, подтвердили в Кремле, не уточнив, однако, идет ли речь об «энергетическом перемирии» или о любых атаках на Украину. С просьбой временно прекратить удары к Владимиру Путину ранее обратился Дональд Трамп. В Киеве при этом заявили, что прямой договоренности с Москвой у них нет, однако при посредничестве США создана «возможность» взаимно остановить атаки по энергетике. Кому выгодно это перемирие, к чему оно может привеcти и почему неделя — это слишком короткий срок для Киева, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина на неделю прекратить удары по Киеву, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о приостановке атак до 1 февраля — даты, на которую запланирован новый раунд российско-украинских переговоров в Абу-Даби.

«Президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

На вопрос, согласился ли Кремль выполнить эту просьбу, он ответил словами: «Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа». При этом Песков не уточнил, идет ли речь об отказе от всех ударов или только о так называемом «энергетическом перемирии».

Сам Трамп ранее объявил, что «лично попросил Путина не стрелять по Киеву и другим городам в течение недели», и тот «согласился это сделать».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямых переговоров и договоренностей об энергетическом перемирии между Киевом и Москвой не было, однако при посредничестве американской стороны была достигнута такая «возможность».

«Это возможность, а не договоренность <…> Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, — мы не будем бить по их энергетике», — пояснил Зеленский.

Украинское министерство энергетики уже подтвердило, что в ночь на 30 января ударов по энергообъектам страны зафиксировано не было, — ни одной атаки не упомянуто в ежедневной сводке ведомства.

Опыт перемирий

Весной прошлого года Россия уже объявляла 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики. Тогда считалось, что его соблюдение Киевом могло бы стать шагом к долгосрочному прекращению огня. Однако перемирие продержалось недолго: Вооруженные силы Украины за относительно короткий срок нарушили мораторий 136 раз.

Как свидетельствует опыт ведения вооруженных конфликтов, кратковременные перемирия редко приводят к долговременным и положительным результатам. К примеру, все прекращения огня в ходе Первой чеченской кампании приводили только к одному — противник приходил в себя, перегруппировывался, пополнял запасы материальных средств и с новыми силами приступал к продолжению боевых действий.

Кому нужно перемирие?

С одной стороны, согласно всем правилам военного искусства, решение разгромить противника должно быть бесповоротным и безостановочно доведено до конца. И в этой части прекращение ударов по Украине у ряда экспертов вызвало разочарование.

Однако, по данным военного ведомства России на декабрь 2025-го, на Украине уже выведено из строя более 70% ТЭЦ и около 40% ГЭС. За январь ситуация для энергетического комплекса страны существенно ухудшилась.

Не будет преувеличением сказать, что катастрофа в сфере жилищно-коммунального хозяйства в крупных украинских городах-миллионниках уже произошла, а усиливающиеся морозы резко увеличат масштабы этого бедствия, размах которого в полной мере еще не осознается даже на Украине. Так что неделя энергетического перемирия мало что даст украинским ремонтным бригадам в плане восстановления энерго- и водоснабжения.

Ситуация усугубляется и тем, что значительная часть энергетического комплекса Украины построена по советским стандартам и технологиям, и утраченное не восстановить в полной мере с помощью поставок с Запада. Так что вполне возможно, что весной этого года предстоит, если так можно сказать, «капитальный ремонт» украинских городов с заменой всех инженерных сетей.

К этому следует приплюсовать практически перманентную недоговороспособность украинской стороны. Энергетическое перемирие нарушалось и ранее, и уже нарушается сейчас. К примеру, в ночь на 30 января украинские дроны атаковали пять регионов России: Брянскую, Ростовскую, Астраханскую и Курскую области, а также Крым.

Так что вполне возможно, что мораторий о приостановке ударов по энергетике обеих стран не продержится и недели, и в очередной раз это произойдет по вине Киева.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).