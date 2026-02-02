НАТО без Америки: Европа "осознает немыслимое" (Financial Times, Великобритания)

FT: нынешний раскол НАТО — худший за 77 лет истории альянса

У Европы уйдут десятилетия на то, чтобы догнать США в оборонительных возможностях, пишет Financial Times. Однако, как отмечают в Брюсселе, речь на самом деле идет о том, чтобы догнать не Вашингтон, а Москву.

Бен Холл (Ben Hall), Генри Фой (Henry Foy)

Почти восемьдесят лет назад самый мощный военный альянс в мире НАТО был создан на иллюзии, что каждый член альянса и, прежде всего, возглавившие организацию США будут защищать своих союзников в случае нападения.

Однако уверенность эта была серьезно подорвана неоднократными заявлениями Дональда Трампа о бесполезности НАТО и отказом от обязательств США по взаимной обороне. В этом месяце она была окончательно разрушена угрозами Трампа отобрать Гренландию у Дании, союзника по НАТО.

В результате этих радикальных изменений лишенные поддержки союзники США вынуждены с неохотой пересматривать структуру собственной безопасности.

"Этот кризис гораздо хуже всего, что мы видели за 77 лет истории НАТО, и всего, что произошло после 7 декабря 1941 года, когда Соединенные Штаты официально заявили, что безопасность Европы имеет основополагающее значение для безопасности США, — отметил бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер. – Эта закрепленная в договоре 1949 года идея больше не актуальна. Все кончено".

Европейские лидеры хоть и рады, что Трамп отказался от угроз в адрес Дании и ЕС, вряд ли забудут, что альянсу, который на протяжении поколений обеспечивал их безопасность и помогал поддерживать основанный на правилах мировой порядок, мог быть нанесен смертельный удар.

"Сейчас у нас кризис. Это очевидно", — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе на прошлой неделе.

По мнению главы Королевского объединенного института оборонных исследований* в Лондоне и бывшей сотрудницы НАТО и Пентагона Рэйчел Эллехуус, "ущерб уже нанесен, и неуверенность в надежности США теперь красной нитью пронизывает ткань трансатлантических отношений. [Трамп] слишком непостоянен, а сопротивление ему внутри США слишком непоследовательно".

Хотя для большинства членов НАТО все это остается очень деликатной темой, некоторые европейские представители начали настаивать на более активном обсуждении архитектуры безопасности Европы.

"Нам нужна четкая стратегия того, как мы будем технически заменять всю [американскую] поддержку, так называемую техническую базу, — заявил изданию Financial Times комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. – Нам также нужно активнее обсуждать… идейные основания нашей обороноспособности. Мы можем назвать это европейским столпом НАТО. Эти обсуждения должны проводиться все более интенсивно. Сейчас для этого подходящее время, именно это нам и нужно".

До недавних угроз Трампа в отношении Гренландии европейские страны только начинали осознавать, что администрация Трампа решила переложить на саму Европу бремя обеспечения собственной безопасности. Недоинвестируя в собственную оборону в течение десятилетий, европейские страны надеялись, что данное в прошлом году обещание всех членов альянса потратить к 2035 году 5% ВВП на оборону и безопасность выиграет им время для перевооружения и замены некоторых важнейших позиций американского военного импорта.

В прошлом году министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя "основную ответственность за сдерживание и оборону Европы с помощью конвенциональных вооружений". В опубликованной в пятницу стратегии национальной обороны США угроза России восточному флангу НАТО обозначена как "управляемая". Как говорится в документе, Пентагон "скорректирует активность вооруженных сил США в Европе для лучшего реагирования на российские угрозы американским интересам, а также учета собственных возможностей союзников" (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ).

Согласно сообщению Reuters от прошлого месяца, представители Пентагона заявили европейским дипломатам, что они хотят, чтобы это произошло к 2027 году, то есть гораздо раньше, чем того ожидали европейцы. В результате в европейской обороне неминуемо возникнут огромные пробелы, хотя своего рода переходный период все же будет.

Однако явная готовность Трампа вторгнуться на территорию своего союзника изменила ситуацию.

Даже самые ярые европейские сторонники Америки заявляют, что больше не могут позволить себе предаваться иллюзиям в отношении намерений США.

На прошлой неделе стало известно, что вооруженные силы Канады разработали сценарий возможного вторжения со стороны США, хотя оно и остается маловероятным.

Как считает директор Института стратегических исследований ЕС в Париже Стивен Эвертс, союзники США по НАТО уже не столько боятся разрыва с США, сколько агрессии с их стороны: "Похоже, теперь мы ведем совершенно иные обсуждения: доверяем ли мы гарантиям США в целом? Это гораздо более сложный вопрос, который заставляет нас допускать мысль о том, что речь идет не об изменении соглашения о безопасности между США и Европой, а о том, что Европа остается лицом к лицу с отчасти враждебной к ней Америкой".

Европейские страны занимают очень разные позиции о том, насколько и как скоро они должны выбраться из-под "защитного зонтика" США.

По словам официального представителя ЕС, обладающего закрытыми данными, на саммите лидеров ЕС в прошлый четверг, посвященном обсуждению отношений между США и Европой, 27 стран согласились на "систематическое сокращение зависимости от США в среднесрочной и долгосрочной перспективе". Вместе с тем они разошлись во мнениях относительно правильного поведения в оставшиеся три года президентского срока Трампа. Что выбрать: взаимодействие или отчуждение?

Великобритания стоит перед особенно сложной дилеммой, учитывая тесные военные и разведывательные связи с Вашингтоном и зависимость от США в вопросах ядерного сдерживания.

Пересмотр договоренностей о безопасности в Европе по-прежнему в значительной степени остается в официальных кругах табуированной темой из-за опасений спровоцировать Трампа на полный выход из НАТО или подтолкнуть Россию воспользоваться возможной слабостью Европы.

"Мы находимся в процессе формирования более сильного альянса НАТО, чем когда-либо с момента окончания холодной войны", — утверждал президент Финляндии Александр Стубб на форуме в Давосе на прошлой неделе, как раз когда Трамп нанес по этому альянсу сокрушительный удар.

Даже президент Франции Эммануэль Макрон, который в 2019 году прославился заявлением о "смерти мозга" НАТО, старается не подвергать сомнению важность альянса для обороны Европы.

Однако если США откажутся от участия в европейской обороне, европейские правительства попадут в сложную ситуацию.

"Если кто-то здесь думает, что Европейский союз или Европа в целом могут защитить себя без США, то пусть продолжает мечтать, — заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Европейском парламенте. — Если вы действительно хотите действовать в одиночку, забудьте про 5% [расходов на оборону]. Понадобятся все 10. Кроме того, вы должны создать собственный ядерный потенциал, а это обойдется во много миллиардов евро".

Рютте также резко высказался по поводу дискуссий о так называемом европейском столпе внутри НАТО. "Европейский столп — это пустые рассуждения, — сказал он. – Желаю вам удачи в этом… Думаю, Путину такие разговоры очень понравятся".

Сохранение участия США в конфликте на Украине было главным приоритетом для европейских лидеров с момента возвращения Трампа к власти год назад. Они пытались удержать Штаты даже ценой штрафных пошлин со стороны США на товары из ЕС, которые были введены прошлым летом и остались без каких-либо ответных мер со стороны Европы.

Если США оставят Киев без поддержки, это будет тяжелым ударом для истощенной армии Украины, и, по мнению европейских представителей, только подтолкнет Россию к достижению всех ее целей.

Владимир Зеленский не выразил уверенности в способности Европы активно действовать в своей резкой речи на форуме в Давосе: "Европа любит обсуждать будущее, но избегает конкретных действий".

Однако последствия отказа США не будут столь критичны, как казалось год назад, когда администрация Трампа на некоторое время приостановила обмен разведданными и поставки оружия. По словам украинских и европейских официальных лиц, тогда подключились другие союзники и предоставили необходимые ресурсы. Макрон заявил в этом месяце, что Франция теперь предоставляет Украине две трети своих разведданных. По словам одного западного представителя, зависимость Украины от разведданных США может в значительной степени снизиться в течение нескольких месяцев.

Украина по-прежнему остро нуждается в американском оружии, особенно средствах ПВО. Однако распространение БПЛА и быстрое расширение производства оружия на Украине, которое в настоящее время обеспечивает 60% потребностей страны, снизили эту зависимость.

Даже в области противовоздушной обороны есть альтернативные варианты. В этом году Украина должна получить первую из нескольких новых франко-итальянских систем дальнего действия SAMP/T NG, которые, по утверждению Франции, лучше Patriot, хотя они еще не прошли боевые испытания.

Однако если поддерживать Украину без Америки достаточно сложно, то защищать себя в одиночку для Европы просто невозможно.

НАТО сильно зависит от США во многих важных вопросах, например, в области разведки, рекогносцировки и наблюдения, боевой связи и облачных вычислениий, противовоздушной обороны, тяжелых транспортных самолетов и подавления противовоздушной обороны противника. Европейские страны — члены НАТО также не располагают достаточным количеством высокоточных ракет дальнего действия.

Кроме того, Европе придется обойтись без 128 тысяч американских военнослужащих, которых, по мнению аналитиков, американское командование обычно задействует в операциях НАТО и может использовать в случае российского нападения (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ).

По оценкам Международного института стратегических исследований, опубликованным в отчете за прошлый год, замена военного участия США обойдется в 1 триллион долларов, включая разовые затраты на закупку и 25-летнюю эксплуатацию техники. В некоторых случаях, например, в отношении разведывательных спутников, попытки компенсировать уход США могут занять десять лет или даже дольше.

Кроме того, замена ядерного сдерживающего потенциала США в Европе с помощью расширения ядерных программ Великобритании и Франции или путем разработки новой платформы представляет собой отдельную крупномасштабную задачу.

По мнению профессора международной политики в Университете бундесвера в Мюнхене Карло Масалы, полный разрыв с США является ошибкой: "Не надо пытаться во всем догнать США — на это у нас уйдет 15 лет или даже больше. Надо лишь обогнать русских".

Как считает Масала, это "вполне достижимая цель", которой можно добиться за три-четыре года.

НАТО также сильно зависит от США в вопросах планирования, командования и управления. Верховным главнокомандующим НАТО всегда является офицер армии США, который одновременно командует американскими войсками в Европе.

Структура командования НАТО, планы обороны и обязательства по размещению войск превращают альянс в нечто гораздо большее, чем просто оборонный пакт. По словам Масалы, это "механизм взаимодействия", и нет смысла пытаться его копировать.

Политики в Европе часто говорят о европейском столпе НАТО, но редко объясняют, что это означает. Официальные представители НАТО и аналитики считают, что лучше провести европеизацию НАТО, постепенно заменив американские военные ресурсы. Это также совпадает с программой администрации Трампа по перераспределению оборонительного бремени.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер шокировал многих в ноябре, когда сказал, что "с нетерпением ждет того дня", когда немецкий офицер сможет возглавить ОВС НАТО в Европе. Американский главнокомандующий НАТО в Европе по сути является связующим звеном между конвенциональной обороной и ядерным сдерживанием США, поэтому его замена европейским представителем будет означать радикальные изменения.

Могут ли США начать действовать в одиночку или препятствовать действиям альянса? Комиссар Кубилюс выдвинул идею создания постоянной общеевропейской армии численностью 100 тысяч человек вместо скромных национальных вооруженных сил в каждой из 27 стран ЕС. Однако государства-члены не горят желанием расширять полномочия Брюсселя в сфере обороны.

Главный сторонник европейской стратегической автономии Эммануэль Макрон заявил на собрании представителей французских вооруженных сил в этом месяце, что европейская оборона будет основана на "свободном выборе каждой страны".

Тем не менее Париж рассматривает "коалицию желающих", объединенную под франко-британским руководством для оказания помощи Украине и поддержки ее послевоенной безопасности, как возможную основу организации обороны Европы.

В этом месяце Макрон назвал коалицию "настоящей революцией в области совместной стратегии, потенциала и организации". Ее преимущество заключается в том, что в нее входят страны, которые не являются членами ЕС, например, Великобритания, Норвегия и Турция, но имеют, однако, огромное значение для обороны Европы.

Страны НАТО также могут чаще действовать через региональные подгруппы, такие как Объединенные экспедиционные силы северных стран под руководством Великобритании или страны Арктики. Тем не менее переход к коллективной обороне с помощью такой новой и неофициальной группы кажется маловероятным.

Независимо от того, идет ли речь о выходе США из альянса или о враждебности со стороны США, самой большой проблемой для европейских союзников станет сохранение единства. Уже сейчас наблюдается растущая напряженность между северными и восточными странами ЕС, которые тратят значительные средства на оборону, и более ограниченными в финансовом плане государствами на юге и западе Европы.

По словам Стивена Эвертса, давление Трампа на Гренландию может стать "вызовом" и для ЕС. На прошлой неделе члены ЕС были готовы сплотиться вокруг Дании. "Но, если действительно придется выбирать между Гренландией и Украиной или между Гренландией и тем, что осталось от гарантий в рамках пятой статьи Устава НАТО, сможет ли Европа сохранить подобное единство?" – задается вопросом Эвертс.

Бывший постпред Италии в НАТО Стефано Стефанини считает, что доминирование США в области европейской безопасности посредством НАТО стало одной из основ европейского единства, устранив вызывающие разногласия вопросы военного лидерства: "Если США выйдут из альянса, Евросоюз, как и НАТО, распадется".

Члены НАТО, которые наиболее тесно связаны с Америкой, а именно Великобритания с ее "особыми отношениями" или идеологически близкие Трампу государства, например, Италия, довольно неохотно поддерживают идею реформ. Если НАТО распадется или США покинут альянс, будут ли эти страны добиваться двусторонних гарантий с Вашингтоном или станут инвестировать в коллективную европейскую безопасность?

По словам Карло Масалы, европейские лидеры "не оставляют надежды, что смогут договориться с США, чтобы не тратить на оборону больше того, что тратят сейчас. Тем не менее они осознают, что времена кардинально изменились. Чтобы не оказаться зажатыми между Россией и США, пора начинать действовать".

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ