“Тобол”: разбираемся с “Великим спутниковым глушителем” на Балтике (The National Interest, США)

TNI: российская система РЭБ "Тобол" представляет серьезную угрозу спутникам НАТО

Россия разработала новое противоспутниковое оружие "Тобол", способное вывести из строя системы навигации и отслеживания НАТО, пишет колумнист TNI. Этот комплекс РЭБ сможет не только создавать помехи для атак ВСУ, но и вводить противника в заблуждение ложными сигналами.

Брэндон Вайхерт

Важнейший элемент противоспутниковой борьбы — противодействие системам GPS-навигации, без которых современные "умные" системы вооружения не обходятся, и не исключено, что российская система "Тобол", эту загадку разгадала.

Всё последнее десятилетие Россия неуклонно оттачивала свои противокосмические возможности. Заметим, как и китайцы. Но русские осваивают космос гораздо дольше, чем китайцы. Под противокосмической деятельностью понимается возможность лишить противника доступа к орбитальным системам во время геополитического кризиса.

И русские создали поистине универсальный противокосмический потенциал, который по идее должен лишить сна и покоя американских военных стратегов, пока они ломают голову, как преодолеть или хотя бы смягчить эти угрозы.

Милитаризация Starlink и ее последствия

С начала конфликта на Украине произошли неожиданные изменения в области милитаризации космоса. Оказавшись практически отрезанными от остального мира российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), украинцы обратились к Илону Маску с просьбой выслать им терминалы Starlink. Маск пошел им навстречу — и именно эти терминалы в итоге помогли отстоять Киев.

С тех пор ВСУ активно используют Starlink для поддержания связи между подразделениями. С недавних пор Вооруженные силы России также используют беспилотники, оснащенные системами Starlink, захваченными в боях со слабеющей украинской армией.

Хотя русские сейчас активно используют систему Starlink, сам факт того, что новая передовая спутниковая группировка Маска была задействована в украинском конфликте, привел к тому, что и Москва, и Пекин начали разрабатывать различные методы уничтожения спутникового потенциала.

Как "Тобол" подавляет GPS, Galileo и Starlink

Знакомьтесь: противоспутниковое оружие "Тобол". Как и новейшее спутниковое оружие "Калинка" — как утверждается, именно с его помощью Тегеран вывел из строя 40 тысяч терминалов Starlink, которыми воспользовались демонстранты ранее в этом месяце, — система "Тобол" представляет собой крайне серьезную угрозу.

По данным отраслевого издания GPS World, близ западной границы России с Прибалтикой находится секретная российская база радиоэлектронной борьбы — одно из звеньев системы "Тобол".

Предполагается, что именно эта система создает значительные помехи сигнала GPS в Прибалтике и Финском заливе. Считается, что этот объект отслеживает спутники и коммуникации НАТО и нарушает союзникам работу систем навигации и отслеживания.

С начала российской спецоперации на Украине сбои в работе GPS для авиационной и морской навигации в соседних с Россией странах участились — что приводит к неточностям или полной утрате данных о местоположении самолетов и судов. На самом деле, как я отмечал еще в 2022 году в публикации для института "Новые Линии", первые выстрелы российской спецоперации раздались в космосе, и конфликт на Украине перенесся на орбиту.

Между тем, некоторые сообщения указывают на существование на Балтике "Великого спутникового глушителя" — сети из станций РЭБ, которые создают постоянные помехи гражданским сигналам GPS на равнинах Северной Европы и даже ставят ложные сигналы, чтобы ввести в заблуждение навигационные системы. Все они считаются звеньями спутниковой системы "Тобол".

Итак, что же собой представляет "Тобол"?

Калининград: российская противокосмическая твердыня в сердце Европы

Как уже отмечалось выше, эта система радиоэлектронной борьбы, по-видимому, так или иначе связана с глушением сигнала GPS и спутников связи (включая Starlink).

Скорее всего, ее звенья расположены на территории Калининградской области, российского анклава, зажатого между Польшей и Литвой. Бывший Кёнигсберг в Восточной Пруссии перешел в руки Советского Союза в 1945 году и был переименован в Калининград в честь старого большевика и формального заместителя Сталина Михаила Калинина. Сегодня эта территория практически полностью русифицирована и едва ли когда-либо выйдет из-под контроля Кремля.

Метод прерывания сигнала "Тобола" практически полностью блокирует или, как минимум, значительно ослабляет спутниковую навигацию, транслируя мощные помехи в диапазонах работы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и их аналогов. Поскольку спутниковые сигналы с высоты около 20 тысяч километров значительно ослабевают к тому моменту, когда достигают Земли, относительно мощные наземные передатчики могут их подавлять.

"Тобол" — это, прежде всего, стационарный комплекс наземного базирования, распределенный по стратегическим узлам, как правило в сочетании с инфраструктурой отслеживания спутников и противокосмического наблюдения. Некоторые источники утверждают, что сеть "Тобол" вобрала в себя подвижные элементы — в частности, на базе автомобильного шасси — которые расширяют общий радиус действия системы. Разумеется, эти подробности не подтверждены.

Электромагнитные рубежи в воздухе, на море и на суше

Система состоит из больших параболических антенн, которые видны на спутниковых снимках Калининградского анклава. Согласно подробному анализу New Delhi Television, это говорит об использовании передатчиков с высоким коэффициентом усиления как для направленного покрытия, так и для постановки широкомасштабных помех. Элементы с высоким коэффициентом усиления могут быть частью инфраструктуры для создания чего-то вроде электромагнитных рубежей или "заграждений" на ключевых воздушных, морских и сухопутных коридорах.

Что же касается оперативного управления, то, по оценке GPS World, система "Тобол" наверняка включает в себя приемники для электронной и радиотехнической разведки, оборудование текущего контроля и узлы оперативного управления, которые отслеживают спутниковые сигналы, корректируют параметры подавления помех, координируют свои действия с другими средствами РЭБ и космической разведкой, и, вероятно (как уже отмечалось ранее), защищают российские средства от иностранного вмешательства.

Считается, что "Тобол" способен как устанавливать помехи, так и вводить противника в заблуждение ложными сигналами.

Интуитивно понятно, что помехи сами по себе просто мешают приемникам принимать спутниковые сигналы. Совсем другое дело — их имитация и постановка ложных сигналов. Вместо сбоев в работе, как в случае с подавлением сигнала, это позволяет обмануть всю систему, нарушая ее нормальную работу ложными данными местоположения. Разумеется, это технически сложнее прямого подавления, и большинство репортажей о "Тоболе" посвящены именно глушению сигнала, но не его подмене.

Что же касается Starlink, то "Тобол", как утверждается, нацелен на каналы синхронизации (в частности, на синхронизацию по GPS, которую терминалы Starlink используют для выверки данных), а не на прямые потоки данных от Земли к спутнику и обратно. Иными словами, помехи возникают на стороне приемника и не являются прямой атакой на спутники.

Это важно, поскольку при рассредоточенном характере группировки Starlink ее физическое уничтожение возможно, но крайне накладно. Гораздо экономичнее и эффективнее для нарушения работы системы наподобие Starlink использовать средства вроде того "Тобола" с обширным арсеналом электронных средств.

Как "Тобол" защищает российские войска от высокоточных ударов НАТО?

По некоторым признакам, система "Тобол" может использоваться как в наступлении, так и в обороне.

Так, Калининград наверняка станет главной целью для сил НАТО, если между Россией и альянсом когда-либо разразится настоящая война. Благодаря размещению сети "Тобол" Москва может использовать сеть для защиты ключевых военных объектов под Калининградом от атак НАТО.

Подумайте вот о чем: во время войны "Тобол" сможет дезориентировать спутниковую навигацию или обеспечить электронную защиту ключевых объектов от поражения системами НАТО. Кроме того, "Тобол" может использоваться для электронной маскировки или даже искажения данных НАТО о местоположении.

Россия активно развивает системы радиоэлектронной борьбы, нацеленные как на тактическую связь на Земле, так и на спутниковую навигацию и коммуникационную инфраструктуру. Теперь, когда Маск разрешил использовать свой Starlink в однозначно военных целях (сам бы он с таким описанием наверняка бы поспорил, но именно для этого его используют украинцы), это во многом предопределило ключевое направление российских усилий в космосе.

Все ответственные за космический сектор национальной безопасности США должны отнестись к российским новшествам в этой области всерьез. Они могут привести к реальному поражению вооруженных сил США на Земле, если между Россией и Америкой разразится война.