В России запущен сервис поиска и внедрения частных инноваций в сфере ОПК

Вчера совершенно незаслуженно почти без внимания осталась на деле не просто важная, архиважная новость от российского военного ведомства. Минобороны РФ совместно с Минпромторгом при информационной поддержке Государственной информационной системы промышленности запустили сервис по поиску и внедрению перспективных технологий и инновационных решений в интересах обороны и безопасности страны. В официальном заявлении пресс-службы МО РФ указано:

Поддержка и сопровождение таких инициатив будет осуществляться под эгидой проекта «Воентех», созданного Минобороны России совместно с движением «Народный фронт». Сервис запущен в целях формирования военно-гражданской экосистемы, объединяющей предприятия «большого» и «народного» ОПК, научную деятельность и институты развития.

Новый сервис будет производить отбор заявок на постоянной основе с целью скорейшего внедрения в серийное производство инновационных решений и инициатив, от кого бы они ни исходили. Это значит, будет государственная поддержка подобных разработок, созданных частными компаниями и даже отдельными гражданами.

Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов с горизонтом реализации до двух лет. Первые 20 заявок уже в работе. Инициатива реализуется с учетом поручений президента России по обеспечению технологического развития и повышения производительности труда в ОПК.

Решение это не просто назрело, оно более чем перезрело. Всего несколько примеров из того, о чем ранее писало «Военное обозрение». Таких на деле можно при желании найти даже не сотни, а тысячи.

Начнем с того, что на Украине аналогичный сервис был создан по инициативе правительства еще в апреле 2023 года. Платформа Brave1 объединяет инновационные компании с идеями и разработками, которые могут быть использованы в сфере военно-промышленного комплекса. Требуется упрощенная регистрация в онлайн-режиме, после чего проходит ускоренная экспертная проверка и проекты, её прошедшие, получают доступ к государственному и частному финансированию, включая зарубежное, в основном в виде грантов.

Мы можем сколько угодно посмеиваться над такими проектами, как украинская суперракета «Фламинго» компании Fire Point, которая стала одним из самых ярких примеров пиара и миллиардной коррупции киевского режима. Но за время существования платформы Brave1 было реализовано немалое количество реально эффективных идей, включая беспилотную авиацию, робототехнику и много еще чего в интересах ВСУ.

А что у нас? Всего два примера, но очень характерных.

Недавно государственная корпорация «Ростех» объявила об успешном завершении испытаний и скором запуске в серийное производство новых патронов «Многоточие» для борьбы с беспилотниками. Характеристики впечатляют. Дальность поражения малогабаритных маневрирующих воздушных целей достигает 300 метров. На полигоне один из наших бойцов с первого выстрела сбил БПЛА с расстояния более 60 метров.

Что более всего важно, патроны СЦ 226 калибра 5,45×39 мм и СЦ 228 калибра 7,62×54 мм с трехэлементной пулей подходят к штатным автоматам Калашникова. Навесные приспособления не требуются, нет необходимости даже снимать со ствола глушитель. Насколько «Многоточие» более эффективно, чем дробовики, пока сказать сложно. Но боец, участник СВО, испытавший новинку, очень лестно отозвался о патроне.

А ведь всё могло произойти намного раньше. Еще в марте прошлого года было объявлено о завершении испытаний патрона для штатного АК калибра 5,45х39 мм. Новинка была представлена АО «НПП», вроде как шла речь о запуске в серию. Заявленная стоимость производства одного патрона составляет 75 копеек. И да, это частная компания, специализирующаяся на разработке систем РЭБ.

Если порыться в интернете, то можно найти массу более ранних аналогичных разработок. Куда-то они все «пропали» на этапе от объявления об успешном локальном применении в зоне СВО к массовому производству и поставкам в войска.

Теперь в прямом смысле слова с земли сразу в космос. В середине января этого года финская аэрокосмическая компания ICEYE («Ледяной глаз»), производитель и оператор микроспутников, объявила о договоренностях с Министерством обороны Украины по расширению доступа для нужд ВСУ к высококачественным SAR-снимкам своей спутниковой группировки. Это частная компания, которая в рамках стартапа в феврале 2022 года собрала 304 миллиона долларов венчурных инвестиций и получила государственное финансирование серии D в размере 136 миллионов долларов.

Совсем немного, но этого стартового капитала хватило, чтобы через несколько лет ICEYE стала мировым лидером в коммерческом предоставлении спутниковых снимков высочайшего разрешения по технологии SAR. Сразу после начала конфликта в 2022 году финский стартап ICEYE наладил сотрудничество с украинскими военными. Тогда компания передала в полное распоряжение Минобороны Украины возможности одного из своих орбитальных SAR-спутников, а также гарантировала, чтобы коммерческие снимки не попадали к странам или структурам, враждебным Киеву.

Радиолокационное синтезирование апертуры (Synthetic Aperture Radar, SAR) — способ, который позволяет получать радиолокационные изображения поверхности планеты и находящихся на ней объектов независимо от метеоусловий и времени суток с разрешением до 16 см с зоной покрытия 400 км. Предоставляемые ВСУ снимки позволяют вести оперативную разведку и осуществлять тактическое планирование в режиме реального времени. Насколько такие снимки были бы полезны ВС РФ в зоне СВО, да не только, даже говорить не стоит.

У нас «Роскосмос» в декабре прошлого года успешно вывел на орбиту первый и единственный тяжелый спутник радиолокационного наблюдения «Обзор-Р» с синтезированной апертурой (SAR) весом 4 тонны. Финская компания специализируется на массовом производстве и управлении космической группировкой малогабаритных и недорогих SAR-спутников. Это прибыльный частный проект. Тот случай, когда меньше и чаще — намного лучше.

В России была единственная коммерческая компания АО «СР Спейс» (SR Space), пытавшаяся еще в 2020 году реализовать проект создания малых радарных SAR-спутников. В апреле 2025 года счета компании были заморожены Федеральной налоговой службой, а в августе суд объявил SR Space банкротом. Возможно, на то были объективные причины, но сути это не меняет.

SpaceX с тысячами спутников Starlink — частная компания, основанная в 2002 году Илоном Маском. Финляндию в сравнении с Россией ну никак не назвать великой космической державой. Несколько первых спутников ICEYE были выведены на орбиту с российских космодромов ракетами-носителями «Союз». Парадокс.

Сколько подобных прорывных инновационных проектов от частных компаний и просто изобретателей только за почти четыре года СВО не получили должного внимания и финансирования даже представить сложно. Очень хочется надеяться, что инициатива Минобороны и Минпромторга не погрязнет в бюрократии и станет реально эффективным механизмом ускоренного внедрения частных инновационных разработок в промышленное серийное производство на пользу обороноспособности страны.