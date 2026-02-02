США рассекретили программу спутникового слежения за СССР

Источник изображения: topwar.ru

Национальное управление военно-космической разведки США – National Reconnaissance Office – частично рассекретило программу спутников-шпионов Jumpseat, нацеленную на военные возможности СССР. Программа работала с начала 1970-х и почти до конца 1980-х.

С 1971 по 1987 год было выполнено восемь запусков аппаратов Jumpseat (AFP-711), один из которых закончился неудачей. Запуски осуществлялись с базы Ванденберг с помощью ракет Titan IIIB – по сути, переделанных межконтинентальных баллистических ракет.

По своему назначению Jumpseat были «глазами и ушами» радиоэлектронной разведки. Спутники перехватывали связь, телеметрию, работу радаров и систем управления вооружениями – прежде всего ПВО.

Собранные данные позволяли выстраивать электронную модель боевого порядка страны-противника, в первую очередь Советского Союза, с его удаленными северными районами, полигонами и узлами управления.

Ключевым отличием Jumpseat стала высокоэллиптическая орбита. Она позволяла подолгу «висеть» над северными широтами, обеспечивая устойчивое наблюдение там, где обычные низкоорбитальные спутники проходили мимо. Именно это сделало программу особенно ценной – и долгоживущей: из архитектуры SIGINT ее окончательно вывели лишь в 2006 году.

Сегодня в NRO говорят о «историческом значении» Jumpseat. Переводя с бюрократического, речь идет о признании простого факта: стратегическая стабильность той эпохи держалась не только на договорах, но и на тотальном контроле за возможностями противника. И этот опыт, как видно, в Вашингтоне по-прежнему считают актуальным.