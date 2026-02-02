Войти
Разведка США рассекретила данные о следивших за СССР спутниках

Фото: nro.gov
США рассекретили данные о следивших за СССР спутниках Jumpseat. О космических аппаратах можно почитать на сайте Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов.

С 1971 по 1987 год в рамках программы Jumpseat (также известной как AFP-711) было осуществлено восемь запусков спутников, один из которых оказался неудачным.

«Национальное разведывательное управление подтверждает номера миссий с 7701 по 7708-й для восьми запусков Jumpseat. Ранее аналитики пытались сопоставить миссии Jumpseat с известными космическими запусками с космодрома Ванденберг, хотя до сих пор были рассекречены только первый и последний из них. Существует вероятность, что некоторые из запусков, которые обычно относят к Jumpseat, на самом деле связаны с другими полезными нагрузками», — пишет портал TWZ.

Аппараты радиоэлектронной разведки Jumpseat решали две основные задачи. Во-первых, они осуществляли мониторинг электромагнитных сигналов, обеспечивающих секретные каналы связи между военнослужащими стран-соперников США. Во-вторых, с их помощью проводился анализ электромагнитных сигналов, связанных с ракетными пусками и узлами противовоздушной обороны противников.

Согласно опубликованному разведкой США документу, Jumpseat «изначально был направлен против возможностей систем вооружения других стран-противников».

Также спецслужба впервые показала некоторые фотографии и изображения, связанные с Jumpseat. Из них видно, что ключевые особенности данных космических аппаратов включали большую, частично складывающуюся параболическую антенну для сбора данных, а также меньшую параболическую антенну, предназначенную для передачи данных на Землю.

Согласно Национальному управлению военно-космической разведки США, спутники Jumpseat были выведены из эксплуатации 20 лет назад.

В декабре издание SpaceNews заметило, что Германия и Норвегия планируют к 2029 году создать сеть из 75-100 разведывательных спутников.

