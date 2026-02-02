Войти
Военное обозрение

Противник отмечает изменение тактики ударов ВС РФ по целям в Одессе

280
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Украинские ресурсы с тревогой отмечают, что в последнее время российские беспилотники-камикадзе семейства «Герань» на пути к своим целям в Одесской области летят на очень малых высотах — всего в нескольких десятках метров над поверхностью. Это чрезвычайно затрудняет их обнаружение над морем, а следовательно, существенно влияет на скорость развертывания украинской ПВО. Мобильные огневые группы ВСУ зачастую просто не успевают вовремя среагировать и выдвинуться на нужные рубежи для перехвата БПЛА.

Еще одним весьма неприятным для ВСУ изменением стало применение армией России новой модификации беспилотников, оснащенных терминалами спутниковой связи Starlink. С его помощью оператор может в режиме реального времени управлять перемещающейся на малой высоте «Геранью», успешно огибая рельеф местности.

Полет БПЛА на сверхмалых высотах дает множество преимуществ: дрон практически невозможно засечь радиолокаторами, что создает серьезные проблемы для его перехвата средствами ПВО. Однако такое управление сопряжено с большим риском. Процессу управления препятствует относительно большая задержка прохождения сигнала через спутник. Управляя беспилотником через терминал Starlink, оператор получает сигнал с установленной на БПЛА видеокамеры лишь спустя несколько секунд. Учитывая, что «Герани» перемещаются со скоростью около 200 километров в час, на малых высотах достаточно одной ошибки оператора, чтобы дрон врезался в землю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"