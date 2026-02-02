"Ростех" впервые представит новейшую РСЗО "Сарма" на выставке в Эр-Рияде

Войти
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

"Ростех" представит новейшую РСЗО "Сарма" на World Defense Show в Эр-Рияде

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Ростех" проведет премьеру новейшей высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Сарма" на международной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Ростех" впервые покажет новейшую высокомобильную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Сарма". Премьера комплекса вооружения состоится на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026 в Эр-Рияде в рамках экспозиции "Рособоронэкспорта", - говорится в сообщении.

РСЗО "Сарма" базируется на полноприводном шасси 8х8, имеет калибр 300 мм и способна эффективно поражать широкую номенклатуру целей: живую силу, артиллерию, бронетехнику, системы ПВО противника и другие средства нападения и военные объекты.

Как отметил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев, слова которого приведены в релизе, одной из особенностей новой боевой машины является высокая мобильность – она способна занять позицию для стрельбы всего за три минуты и уйти с нее за то же время. РСЗО "Сарма" оснащена продвинутой автоматизированной системой управления наведением и огнем, а также может применять как зарекомендовавшие себя реактивные снаряды для "Смерча", так и новейшие управляемые реактивные снаряды для "Торнадо-С".

"В отличие от "Торнадо-С" и "Смерча", имеющих тот же калибр, "Сарма" оснащена пусковой установкой с шестью направляющими вместо 12, что существенно повышает мобильность при сохранении основных параметров боевой эффективности. Боевая машина развивает скорость по шоссе до 95 км/ч и имеет запас хода в тысячу километров", - подытожили в "Ростехе".

World Defense Show 2026 – одна из крупнейших международных выставок в сфере обороны и безопасности, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде. Мероприятие организуется под патронажем минобороны Саудовской Аравии и объединяет ведущих мировых производителей вооружений и военной техники.

