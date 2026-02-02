Войти
Lenta.ru

Российский «Ястреб» обеспечит прорыв

296
0
0
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС.

НПП: В ближайший месяц начнутся испытания комплекса «Ястреб 1.0»

В ближайший месяц начнутся испытания российского интеллектуального комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Ястреб 1.0». Об этом ТАСС рассказал официальный представитель компании НПП Игорь Потапов.

Данный комплекс создается компанией совместно с Фондом перспективных исследований. «Суть комплекса в том, что мы больше не привязаны к архитектуре систем на генераторах помех, которые имеют ограниченные диапазоны частот, из-за чего нужно городить грядку антенн», — сказал собеседник.

Представитель заметил, что комплекс позволяет значительно быстрее, чем другие решения, проводить сканирование полосы в диапазоне от 100 мегагерц до 6 гигагерц.

По его словам, результат работы разработчиков можно будет увидеть весной 2026-го, что «станет прорывом в своем классе».

В октябре официальный представитель предприятия «НПП» Игорь Потапов сообщил агентству, что беспилотник-октокоптер, который способен нести противотанковую мину ТМ-62, прошел испытания.

В июле он же рассказал, что интеллектуальную станцию РЭБ для борьбы с дронами планируется создать в России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФПИ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"