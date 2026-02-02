Войти
Военное обозрение

Азербайджан не позволит США использовать свою территорию для атак на Иран

264
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время телефонного разговора с главой иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи подтвердил, что Азербайджан не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для каких-либо военных операций против Ирана или других стран.

Между тем ситуация вокруг Ирана продолжает стремительно накаляться. США стягивают на Ближний Восток дополнительные силы ПВО и авиацию, в регион направляется американская АУГ. Все это определенно выглядит как демонстрация готовности к силовому сценарию. В качестве возможных целей американской агрессии называют представителей иранского политического и военного руководства, ядерные объекты и государственную инфраструктуру.

Однако при этом планы Трампа, касающиеся нападения на Иран, откровенно не вызывают энтузиазма даже у региональных союзников США. В арабских монархиях опасаются, что удар по Ирану запустит масштабную дестабилизацию и разожжет конфликт, который выйдет далеко за пределы Ближнего Востока.

Как сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на источники, Лондон также не спешит поддерживать возможный удар США по Ирану. Однако не исключается, что британские ВВС могут принять участие в отражении ответных ударов и защите союзников на Ближнем Востоке.

Даже Израиль недостаточно уверен в целесообразности начала нового противостояния с Ираном. Тель-Авив, мягко говоря, не уверен, что сможет защитить свои объекты от ракетных и беспилотных атак иранской армии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"