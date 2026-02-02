Hanwha Aerospace выбрана поставщиком РСЗО "Чунму" для ВС Норвегии

ЦАМТО, 30 января. Правительство Норвегии 29 января объявило о выборе южнокорейской компании Hanwha Aerospace поставщиком новых РСЗО для Вооруженных сил страны.

Официальная церемония подписания контракта состоится 30 января в Осло в присутствии высокопоставленных должностных лиц обеих стран.

В рамках соглашения стоимостью 19 млрд. норв. крон (1,9 млрд. долл.) Hanwha Aerospace обеспечит поставку Вооруженным силам 16 пусковых установок РСЗО "Чунму" (Chunmoo), значительного количества боеприпасов нескольких типов, а также предоставит комплексную логистическую поддержку и учебное оборудование.

Как заявлено, РСЗО "Чунму" обеспечат ВС Норвегии возможность нанесения ударов на большую дальность и послужат сдерживанию потенциального противника. Комплект закупаемых боеприпасов позволить варьировать дальность стрельбы в широком диапазоне.

Минобороны Норвегии выбрало компанию Hanwha Aerospace по результатам объявленного в ноябре 2024 года международного тендера, в котором также участвовали европейские и американские оборонные компании (KNDS, Rheinmetall, Hanwha и Saab/Boeing). Согласно требованиям, РСЗО, боеприпасы и системы управления должны быть поставлены одним подрядчиком. К крайнему сроку подачи заявок в марте 2025 года свои предложения представили все участники тендера, за исключением Saab/Boeing. Министерство обороны Норвегии также рассматривало предложение американской Lockheed Martin.

В итоге компания Hanwha Aerospace была признана единственным поставщиком, предложение которой соответствует всем требованиям, включая боевые возможности, стоимость и сроки поставки.

По данным норвежского правительства, поставки РСЗО и учебного оборудования запланированы на 2028-2029 гг., а боеприпасов – на 2030-2031 гг. Планируется, что производство ракет будет налажено в Польше, которая также закупает аналогичные системы. Hanwha согласилась на то, что оплата начнется только после начала поставки систем.

Южнокорейская компания также предложила программу промышленного сотрудничества с норвежскими производителями на сумму, эквивалентную 120% стоимости контракта. Стороны уже имеют опыт сотрудничества. Ранее ВС Норвегии приобрели у Hanwha Aerospace самоходные гаубицы K9.

Как сообщал ЦАМТО, универсальная РСЗО К239 "Чунму" размещена на шасси с колесной формулой 8х8 компании Doosan Infracore, оснащена защищенной кабиной. РСЗО оборудована артиллерийской частью с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, в каждом из которых могут размещаться шесть 239-мм управляемых РС CGR-080 с дальностью полета 80 км либо одна 600-мм оперативно-тактическая ракета CTM-290 с максимальной дальность полета 290 км.

Управляемый боеприпас CGR-080 оснащен GPS /инерциальной навигационной системой, 83-кг боевой частью. РС обеспечивает поражение целей с круговым вероятным отклонением (КВО) до 15 м, радиус сплошного поражения составляет 40 м. ОТР CTM-290 несет боевую часть массой 490 кг. Дальность полета 280-мм ракеты CTM-MR (ранее CTM-160) составляет от 50 до 160 км.