Экспериментальная противокорабельная ракета Японии.

Япония опубликовала тестовые кадры нового прототипа береговой противокорабельной ракеты (ПКР), которая на завершающем этапе полёта выполняет агрессивные манёвры. Эта концепция свидетельствует о переходе к преодолению современной противокорабельной обороны по мере того, как Токио усиливает блокаду морских путей вокруг своих юго-западных островов.

Японское Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) 20 января 2026 года опубликовало официальные кадры испытаний, на которых новый прототип японской береговой ПКР выполняет выраженные манёвры уклонения в конечной фазе полёта над морем. Это заявление сделано на фоне активизации усилий Токио по сдерживанию и усложнению военно-морских операций противника в районе цепи островов Нансей и ключевых морских подходов к Японскому архипелагу.

Наиболее примечательная сцена на видео показывает, как ракета совершает непрерывное спиралевидное движение на завершающем этапе полёта, которое обычно называют «бочкообразным вращением». Этот манёвр, выполняемый на очень низкой высоте над морем, отличается от более традиционных прямолинейных траекторий, по которым обычно движутся японские ПКР. Его цель — значительно усложнить перехват на последних секундах боя, когда время реакции минимально, а возможности для защиты наиболее ограничены.

Кадры испытаний экспериментальной противокорабельной ракеты Японии

На видео запечатлён запуск с земли, за которым следует полёт на малой высоте над водой, после чего ракета переходит в режим вращательного движения на конечном этапе. Ракета, находящаяся в таком режиме, быстро меняет видимый угол обзора, характеристики отражения радиолокационного сигнала и скорость прохождения линии визирования, что снижает стабильность систем слежения и управления огнём ПРО корабля. Системы ближнего боя на базе пушек и электрооптические системы наведения, которые используют хорошо предсказуемую геометрию цели для быстрого наведения, особенно чувствительны к таким движениям, поскольку алгоритмы управления огнём должны постоянно пересчитывать точки прицеливания в условиях жёстких временных ограничений.

В открытых японских источниках это изделие обычно упоминается как «новая противокорабельная ракета» или ракета для обороны островов, что связывает её с более масштабными усилиями Японии по расширению и модернизации семейства противокорабельных ракет «Тип 12» (Type 12). Эта программа отражает сдвиг в доктрине, согласно которому выживаемость в условиях многоуровневой противокорабельной обороны ставится в один ряд с увеличенной дальностью. В рамках концепции распределённой береговой обороны Японии ракеты, размещённые на нескольких островах, предназначены для того, чтобы держать надводные боевые корабли под угрозой, используя сетевые датчики, внешнее наведение и внешние сигналы. В этих условиях преодоление последнего защитного рубежа становится решающим фактором, а не второстепенной задачей.

Залм противокорабельной ракеты «Тип 12»

Особенности конструкции, видимые на кадрах и связанных с ними изображениях, указывают на то, что корпус крылатой ракеты компактен и оптимизирован для полётов на малых высотах. Выдвижные крылья и конфигурация с двумя вертикальными стабилизаторами соответствуют требованиям к балансу аэродинамической эффективности, манёвренности и внутреннего объёма. Форма воздухозаборника и общая геометрия указывают на то, что ракета должна быть менее заметной, а не развивать экстремальную скорость, что усиливает акцент на выживаемости за счёт управления профилем и предельным поведением, а не на сверхзвуковом или гиперзвуковом ускорении.

Согласно имеющимся техническим описаниям, дозвуковая силовая установка оптимизирована для обеспечения дальности полёта. Японские источники связывают ракету с компактным турбовентиляторным двигателем XKJ301-1, созданным на основе линейки двигателей Kawasaki KJ300. Такой выбор силовой установки обеспечивает топливную эффективность на больших дальностях и позволяет создать относительно компактный планер, подходящий для наземных пусковых установок и потенциального многоцелевого использования в будущем. Во вторичных источниках также упоминается модульная внутренняя архитектура, позволяющая создавать различные варианты ракеты для разных задач, а не ограничиваться одним типом оружия.

Считается, что архитектура наведения и целеуказания сочетает в себе инерциальную навигацию и спутниковое наведение на средней дистанции с многорежимной головкой самонаведения для поражения цели. По оценкам японских экспертов, ракета использует радиочастотные и инфракрасные датчики, что позволяет ей работать в сложных морских условиях и сохранять способность распознавать цель в условиях противодействия. Такая архитектура соответствует продемонстрированной способности ракеты сохранять стабильность наведения во время агрессивного маневрирования на конечном этапе, что является необходимым условием для использования профиля полёта с креном.

Тактическое преимущество продемонстрированного поведения заключается в более высокой вероятности проникновения в зону ближней ПРО современных надводных боевых кораблей. В сочетании с пролётом над поверхностью моря, формированием маршрута и точным расчётом времени профиль полёта с чередованием подъёмов и спусков сокращает циклы принятия решений обороняющимися и снижает эффективность автоматизированной логики ведения боя. Вместо того чтобы полагаться на кратковременное увеличение конечной скорости, ракета стремится лишить обороняющихся возможности стабильно представлять цель, необходимую для надёжного перехвата на близком расстоянии.

На стратегическом уровне это испытание подчёркивает намерение Японии создать ещё большую неопределённость для ВМС противника, действующих в западной части Тихого океана. Противокорабельная ракета наземного базирования, которая сочетает в себе увеличенную дальность действия и более сложную задачу перехвата, повышает стоимость операций вблизи Японского архипелага и в прилегающих к нему узких проливах. Она снижает уверенность в том, что ПРО корабля на ближней дистанции является гарантированной последней линией защиты, и усиливает сдерживание, усложняя предположения о свободе манёвра в спорных прибрежных районах и вблизи моря.

По мнению экспертов, публикация этих кадров ATLA свидетельствует о том, что в будущем при разработке японского противокорабельного оружия приоритет будет отдаваться маневренности, живучести и интеграции в сетевые архитектуры наведения наряду с увеличением дальности. Решающим вопросом станет то, как эта возможность проявит себя в ходе испытаний в более реалистичных условиях, включая радиоэлектронную атаку, загромождённую прибрежную зону и скоординированные оборонительные сети. В таких сценариях маневренность становится не второстепенным преимуществом, а определяющим фактором надёжности современных морских ударов и операций по блокированию выхода в море.

Источник: armyrecognition.com