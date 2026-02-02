Войти
Военное обозрение

Турция продемонстрировала применение «революционной» САУ Arpan 155

364
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания ASFAT выпустила видеоролик, демонстрирующий применение недавно принятой на вооружение (в ноябре 2025 года) самоходной гаубицы Panther Т-155 ТТА (также известной как Arpan 155).

В 2022 году турецкие СМИ сообщили, что оборонка работает над переоборудованием буксируемых 155/52-мм гаубиц Panther в САУ. В роли подрядчика выступает ASFAT:

Arpan 155 обеспечивает высокую огневую мощь и тактическую маневренность – революционное преимущество мобильной артиллерии.

В качестве платформы первоначально рассматривалось шасси 6x6, но в итоге было выбрано BMC 525-44 8x8 от местного производителя с турбодизелем на 600 л. с. (447 кВт), который позволяет передвигаться со скоростью до 80 км/ч, запас хода составляет 600 км.

В ходе испытаний самоходка проехала более 20 тыс. км, в том числе по пересечённой местности, и произвела более 350 выстрелов. Этому тестированию и посвящено видео от ASFAT.

Угол огня составляет -3°…+70° по вертикали и ±80° по горизонтали. Дальность стрельбы идентична буксируемой версии, достигая более 40 км при использовании боеприпасов увеличенной дальности (имеется собственный снаряд с донным газогенератором MOD 274). При применении активно-реактивных снарядов M549A1 дистанция огня сокращается до 30 км, в то время как классические фугасные боеприпасы M107 способны преодолевать лишь 18 км.

Буксируемая самодвижущаяся (благодаря ВСУ) гаубица Т-155 Panther:

Источник изображения: topwar.ru

Практическая скорострельность системы составляет 6 выстрелов в минуту. БК состоит из 24 снарядов. Вес машины 32-38 тонн в зависимости от комплектации. Экипаж состоит из 3 чел. (минимальный вариант для работы в режиме полной автоматизации: «ударил-убежал»), либо из 5 чел. (полноценный расчёт).

Для самообороны установлен 7,62-мм пулемёт. САУ оборудуется интегрированной системой управления и поддержки ADOP-2000, цифровой СУО от Aselsan и цифровыми радиостанциями.

В мае 2023 года турецкая армия заказала модернизацию 40 гаубиц Panther до стандарта Т-155 ТТА. Стоимость не раскрывается, но, согласно экспертным оценкам, составляет $2,5-3,5 млн. В настоящее время идёт реализация этого контракта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Aselsan
BMC
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"