Турция продемонстрировала применение «революционной» САУ Arpan 155

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания ASFAT выпустила видеоролик, демонстрирующий применение недавно принятой на вооружение (в ноябре 2025 года) самоходной гаубицы Panther Т-155 ТТА (также известной как Arpan 155).

В 2022 году турецкие СМИ сообщили, что оборонка работает над переоборудованием буксируемых 155/52-мм гаубиц Panther в САУ. В роли подрядчика выступает ASFAT:

Arpan 155 обеспечивает высокую огневую мощь и тактическую маневренность – революционное преимущество мобильной артиллерии.

В качестве платформы первоначально рассматривалось шасси 6x6, но в итоге было выбрано BMC 525-44 8x8 от местного производителя с турбодизелем на 600 л. с. (447 кВт), который позволяет передвигаться со скоростью до 80 км/ч, запас хода составляет 600 км.

В ходе испытаний самоходка проехала более 20 тыс. км, в том числе по пересечённой местности, и произвела более 350 выстрелов. Этому тестированию и посвящено видео от ASFAT.

Угол огня составляет -3°…+70° по вертикали и ±80° по горизонтали. Дальность стрельбы идентична буксируемой версии, достигая более 40 км при использовании боеприпасов увеличенной дальности (имеется собственный снаряд с донным газогенератором MOD 274). При применении активно-реактивных снарядов M549A1 дистанция огня сокращается до 30 км, в то время как классические фугасные боеприпасы M107 способны преодолевать лишь 18 км.

Буксируемая самодвижущаяся (благодаря ВСУ) гаубица Т-155 Panther:

Источник изображения: topwar.ru

Практическая скорострельность системы составляет 6 выстрелов в минуту. БК состоит из 24 снарядов. Вес машины 32-38 тонн в зависимости от комплектации. Экипаж состоит из 3 чел. (минимальный вариант для работы в режиме полной автоматизации: «ударил-убежал»), либо из 5 чел. (полноценный расчёт).

Для самообороны установлен 7,62-мм пулемёт. САУ оборудуется интегрированной системой управления и поддержки ADOP-2000, цифровой СУО от Aselsan и цифровыми радиостанциями.

В мае 2023 года турецкая армия заказала модернизацию 40 гаубиц Panther до стандарта Т-155 ТТА. Стоимость не раскрывается, но, согласно экспертным оценкам, составляет $2,5-3,5 млн. В настоящее время идёт реализация этого контракта.