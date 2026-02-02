Российский боец рассказал о создании уникальной экипировки для сослуживцев

РИА Новости: российский военный создал костюм для защиты от дронов

БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Российский военнослужащий 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Соболь" рассказал РИА Новости о создании уникальной экипировки для сослуживцев, в том числе комплекта для защиты от дронов противника.

"Руководство проявило внимание к моему элементарному хобби. Я один раз сшил чехол для гранатомета. Через некоторое время они подошли и порекомендовали пошить пончо", - отметил военнослужащий.

Изначально "Соболь" сшил пончо для сослуживцев, а после руководство заметило его способности и организовало для него небольшую швейную мастерскую. Военнослужащий также разработал три новых застежки для шлема, экипировку для зимней и летней маскировки, облегченную летнюю форму.

"Соболь" объяснил, что производит уникальную экипировку для сотоварищей и тестирует ее прямо на позициях. Например пончо, которое предназначено для защиты от дронов, а также для снижения теплоизлучения.

Военнослужащий подчеркнул, что его основной работой является прикрытие штурмовых групп от средств воздушного нападения ВСУ.