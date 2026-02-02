Войти
РИА Новости

Российский боец рассказал о создании уникальной экипировки для сослуживцев

285
0
0
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

РИА Новости: российский военный создал костюм для защиты от дронов

БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Российский военнослужащий 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Соболь" рассказал РИА Новости о создании уникальной экипировки для сослуживцев, в том числе комплекта для защиты от дронов противника.

"Руководство проявило внимание к моему элементарному хобби. Я один раз сшил чехол для гранатомета. Через некоторое время они подошли и порекомендовали пошить пончо", - отметил военнослужащий.

Изначально "Соболь" сшил пончо для сослуживцев, а после руководство заметило его способности и организовало для него небольшую швейную мастерскую. Военнослужащий также разработал три новых застежки для шлема, экипировку для зимней и летней маскировки, облегченную летнюю форму.

"Соболь" объяснил, что производит уникальную экипировку для сотоварищей и тестирует ее прямо на позициях. Например пончо, которое предназначено для защиты от дронов, а также для снижения теплоизлучения.

Военнослужащий подчеркнул, что его основной работой является прикрытие штурмовых групп от средств воздушного нападения ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"