В Дании признали превосходство оборонной промышленности РФ над европейской

Это связано с тем, что Россия начала масштабное расширение военного производства в 2022 году, считают эксперты Службы военной разведки страны

МОСКВА, 30 января 2026 года. /ТАСС/. Российская военная промышленность в настоящее время производит больше техники и боеприпасов, чем европейская. Информация об этом приводится в ежегодном докладе Службы военной разведки Дании за 2025 год.

По мнению экспертов ведомства, это связано с тем, что Россия начала масштабное расширение военного производства еще в 2022 году, тогда как в Европе этот процесс стартовал значительно позже. В докладе прогнозируется, что даже в случае прекращения боевых действий в 2026 году Россия сохранит высокие темпы производства для восполнения запасов и дальнейшего усиления армии.

Разведка королевства отмечает, что РФ уделяет приоритетное внимание строительству заводов по выпуску дронов различной дальности действия, а также крылатых и баллистических ракет, производя их в значительно большем количестве, чем до начала специальной военной операции.