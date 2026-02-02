Войти
ТАСС

В Дании признали превосходство оборонной промышленности РФ над европейской

325
0
0
Истребитель Су-27 в цехе авиаремонтного завода Минобороны России
Истребитель Су-27 в цехе авиаремонтного завода Минобороны России.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Это связано с тем, что Россия начала масштабное расширение военного производства в 2022 году, считают эксперты Службы военной разведки страны

МОСКВА, 30 января 2026 года. /ТАСС/. Российская военная промышленность в настоящее время производит больше техники и боеприпасов, чем европейская. Информация об этом приводится в ежегодном докладе Службы военной разведки Дании за 2025 год.

По мнению экспертов ведомства, это связано с тем, что Россия начала масштабное расширение военного производства еще в 2022 году, тогда как в Европе этот процесс стартовал значительно позже. В докладе прогнозируется, что даже в случае прекращения боевых действий в 2026 году Россия сохранит высокие темпы производства для восполнения запасов и дальнейшего усиления армии.

Разведка королевства отмечает, что РФ уделяет приоритетное внимание строительству заводов по выпуску дронов различной дальности действия, а также крылатых и баллистических ракет, производя их в значительно большем количестве, чем до начала специальной военной операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"