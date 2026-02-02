Гибрид РСЗО и оперативно-тактической ракеты: показаны испытания KN-25 КНДР

Источник изображения: topwar.ru

28 января 2026 года ЦТАК сообщило о новом этапе модернизации дальнобойных вооружений Пхеньяна, показав фотографии залпового испытательного пуска из нескольких ПУ крупнокалиберной 600-мм РСЗО KN-25.

Как указывается, 4 ракеты успешно поразили морскую цель на расстоянии 358,5 км. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил об использовании более мобильной ПУ и внедрении новой технологии, которая повысила точность и ударную мощь системы, а также указал на интеллектуальную «автономную систему высокоточного наведения», которая должна обеспечивать эффективность оружия даже при внешних помехах. Возможно, имелось в виду наличие собственной спутниковой сети и – для конечного этапа полёта – сверхточной ИНС нового поколения с лазерными или волоконно-оптическими гироскопами.

Сеул и Токио заявили о запусках баллистических ракет, хотя фактически речь идёт о квазибаллистическом профиле полёта: она не летит по чёткой дуге (как брошенный камень), а маневрирует на конечном участке или двигается по «настильной» (заниженной) траектории, что затрудняет её обнаружение радарами ПРО дальнего действия противника, в то время как обычным системам ПВО тяжело справиться с этой угрозой из-за высокой скорости полёта.

KN-25 представляет собой уникальный гибрид РСЗО и оперативно-тактической ракеты. Как утверждает Пхеньян, система может оснащаться тактическими ядерными боеголовками Hwasan-31, что делает комплекс головной болью Запада.