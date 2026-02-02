Ловкость рук: в России началась массовая подготовка охотников за дронами

Пилоты БПЛА-перехватчиков будут защищать от атак позиции нашей армии и стратегические объекты в тылу

В Вооруженных силах России стартовала программа массовой подготовки операторов систем беспилотного перехвата, выяснили «Известия». Военнослужащие осваивают не только маневренные квадрокоптеры, но и скоростные аппараты самолетного типа «Молния-ПВО». Это новый этап в развитии противовоздушной обороны, так как бороться с дешевыми дронами противника теперь будут не дорогостоящие ракеты, а умные и быстрые «воздушные охотники», способные действовать как на передовой, так и глубоко в тылу, отметили эксперты.

Беспилотная ПВО

В учебных центрах Минобороны началось массовое обучение операторов БПЛА, которые будут специализироваться на перехвате воздушных целей, рассказали «Известиям» в Минобороны России. Бойцы сначала изучают теорию, включая основы аэродинамики, устройство БПЛА различных типов, а затем отрабатывают пилотирование.

Прежде чем совершить свой первый полет, будущие операторы получают десятки часов практики на симуляторах беспилотников. Они позволяют воспроизводить реальные погодные и боевые условия — помехи станций радиоэлектронной борьбы противника, неустойчивую связь с аппаратом и отказ бортовых систем. Только после успешной сдачи теоретической части бойцы переходят к самостоятельным полетам, рассказали собеседники издания.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Военнослужащих обучают работать не только на дронах-коптерах, но и на аппаратах самолетного типа «Молния-ПВО». По итогам учебы из центров подготовки выходят слаженные, готовые вести самостоятельные боевую работу расчеты.

Как в наших войсках, так и у противника, дроны становятся важным компонентом противовоздушной обороны, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Беспилотные летательные аппараты стали серьезным средством поражения, — отметил эксперт. — Они наносят большой урон, от их нейтрализации зависит исход противостояния на земле. И борьба с ними — сейчас одна из основных задач в зоне конфликта. Ставка на БПЛА-перехватчики должна сыграть. Зенитные ракеты — это дорогое удовольствие для борьбы с беспилотниками. Комплексов ПВО не так уж и много, и они не могут плотно перекрыть всю линию боевого соприкосновения.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов Источник изображения: iz.ru

Зенитные пушки или пулеметы тоже не решают проблему — у них есть свои объективные ограничения, как по дальности, так и по точности и расходу боеприпасов, объяснил эксперт. В этой ситуации зенитные дроны должны стать важным элементом ПВО, отметил эксперт.

— В войсках уже прошло разделение зенитных беспилотников, — отметил Юрий Лямин. — Небольшие коптеры ПВО борются с аналогичными ударными и разведывательными машинами противника. БПЛА-перехватчики самолетного типа заточены на борьбу с большими и более высотными летательными аппаратами.

Технологии FPV позволяют эффективно управлять не только малогабаритными квадрокоптерами, но и тяжелыми мультироторными системами, а также беспилотниками самолетного типа — например, такими как БПЛА «Молния», рассказал «Известиям» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов Источник изображения: iz.ru

— Несмотря на внешнее сходство с гражданскими авиамоделями, эти аппараты — высокотехнологичное вооружение. Их радиус действия достигает нескольких десятков километров, у них мощная боевая часть, что в сочетании с высокой маневренностью делает их грозным оружием в руках опытного оператора, — объяснил эксперт.

Перехват воздушных целей стал одним из наиболее перспективных направлений применения БПЛА самолетного типа, считает Дмитрий Кузякин. Он напомнил, что на линии боевого соприкосновения российские подразделения уже сейчас успешно пресекают работу разведывательных аппаратов и ликвидируют ударные дроны-дальнолеты, пытающиеся проникнуть вглубь территории России.

Кадры решают всё

— Важно понимать, что концепция «автономной войны машин» на текущем этапе — заблуждение, — объяснил Дмитрий Кузякин. — Ключевым звеном в управлении беспилотными системами остается человек. Именно операторы обеспечивают подготовку техники, осуществляют наведение и принимают решения в ходе воздушных дуэлей. В связи с этим системная подготовка кадров становится определяющим фактором обороноспособности. От уровня мастерства личного состава напрямую зависит чистота нашего неба и эффективность противодействия современным угрозам.

Переход к массовому обучению военнослужащих сценариям воздушного перехвата — стратегически важный шаг, считает эксперт.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

— То, что ранее носило эпизодический характер, сегодня масштабируется на государственном уровне. Реалии современной войны диктуют свои правила: технологическое превосходство и качественная подготовка пилотов формируют фундамент безопасности страны. Россия готова отвечать на вызовы времени, внедряя передовые разработки и методики обучения в повседневную практику Вооруженных сил, — заключил Дмитрий Кузякин.

Немаловажно и то, что зенитные беспилотники гораздо проще производить, чем зенитные комплексы и ракеты, отметил Юрий Лямин. В итоге насытить новыми системами войска можно быстро.

Дроны прикрывают даже комплексы ПВО

Дроны ПВО коптерного типа начали использовать после массового распространения ударных БПЛА. Первые аппараты поражали противника дробью, тогда же начали применять беспилотники, набрасывающие на аппарат противника сеть. Но, как правило, они изготавливались небольшими партиями непосредственно в боевых соединениях.

В прошлом году начали производить БПЛА коптерного типа, которые уничтожают цели подрывом боеголовки или кинетическим ударом, то есть тараном.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Коптеры ПВО уже прикрывают зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» в зоне проведения спецоперации, писали «Известия». Их задача — сбивать беспилотники противника, пытающиеся атаковать боевые машины. Это позволяет расчетам ЗРК не отвлекаться на угрозы с воздуха и полностью сосредоточится на более опасных дальних и высотных целях.

«Известия» также рассказывали о перехватчике, который хорошо подходит для борьбы с большими дронами типа «Бабы-яги». Он может разгоняться до скорости около 200 км/ч, что позволяет догонять относительно тихоходные мультикоптеры ВСУ. Сейчас такими — и даже более совершенными аппаратами — насыщаются войска.

Богдан Степовой

Юлия Леонова