Россия улучшила космическую связь: новые зеркальные антенны «Решетнёв» стали точнее и надёжнее

Зеркальные антенны «Решетнёв»
Зеркальные антенны «Решетнёв».
Источник изображения: Решетнёв

Они предназначены для перспективных космических аппаратов

Специалисты предприятия «Решетнёв», входящего в состав Роскосмоса, завершили разработку и испытания новой параболической антенны для перспективных космических аппаратов. Опытный образец изготовлен полностью из отечественных композиционных материалов, а его характеристики были подтверждены в ходе комплексных испытаний.

По итогам тестов отражение электромагнитного излучения достигло 99% в диапазоне радиочастот до 70 ГГц. Отклонение формы поверхности отражателя составило не более 80 микрон, что гарантирует соответствие самым строгим техническим требованиям.

Реализация этого проекта открывает новые возможности для развития космической связи и навигации. Новые технологии антенн смогут использоваться в будущих орбитальных аппаратах, обеспечивая стабильную работу в сложных условиях космического пространства и повышая эффективность связи между Землёй и спутниками.

