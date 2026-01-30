Швейцарский пожарный дрон FireDrone не боится 200-градусного пекла

FireDrone

Специалисты Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий разработали противопожарный дрон FireDrone, который выдерживает температуру свыше 200 °C.

Столь высокая пожароустойчивость стала возможной благодаря особому полиамидному аэрогелю, которым покрыты электронные компоненты дрона. Помимо этого, в беспилотнике установлена система контроля внутренней температуры, которая отслеживает состояние технической начинки и предохраняет ее от перегрева. Это позволяет FireDrone выдерживать температуру в 200 °C около 10 минут.

Дрон оснащен камерами и датчиками, передающими тепловые изображения в режиме онлайн на ПДУ с большим дисплеем, за которым могут работать одновременно несколько операторов. Беспилотник может маневрировать в зданиях, туннелях и промышленных предприятиях благодаря системе помощи в пилотировании даже при отсутствии сигнала GPS. FireDrone пригодится при спасении оказавшихся в горящих зданиях людей и при тушении промышленных пожаров. Пока это только прототип более совершенной модели, которую в будущем оснастят дополнительным оборудованием для обнаружения выделяющихся при горении газов и для измерения внешней температуры. В комплект также планируется добавить док-станцию для обслуживания дрона в перерыве между полетами.

Александр Агеев