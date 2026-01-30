Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году

«Байкал» совершит первый полет в этом году

Стало известно о том, что самолет легкого класса «Байкал» с многоцелевым назначением, также известный под модельным номером ЛМС-901, приступит к летным испытаниям не позднее конца этого года.

По словам Юрия Трутнева, занимающего пост вице-премьера, а также полпреда президента на Дальнем Востоке, над новой машиной активно работают, но она пока не завершена. Напомним, разработку «Байкала», призванного сменить легендарный «Кукурузник» Ан-2 в российской малой авиации, ведут инженеры Уральского завода гражданской авиации. При этом она идет достаточно тяжело. ЛМС-901 будет способен перевозить до девяти пассажиров на крейсерской скорости порядка 300 км/ч. Самолет сможет преодолевать расстояние до 3000 км или 1500 км при максимальной загрузке, не превышающей две тонны.

Макс Антонов