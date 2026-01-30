Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)

WP: Аляска может сыграть ключевую роль в контроле США над Арктикой

Реальный ключ к доминированию США в Арктике уже находится у них под контролем, пишет колумнист WP. По ее мнению, для эффективного противостояния России и Китаю в регионе Белый дом должен поставить в приоритет развитие Аляски, чтобы взять под контроль новые морские пути и превратить эту территорию в неприступный бастион.

Элис Рогофф (Alice Rogoff)

США могут уже завтра приступить к строительству настоящей арктической крепости на Аляске.

Соединенные Штаты сталкиваются в Арктике с серьезными проблемами безопасности. Стратегическое положение этого региона и находящиеся там залежи важнейших полезных ископаемых требуют, чтобы мы его контролировали. Это значит, что надо использовать ключевую территорию Арктики для создания там оборонительных позиций, обеспечивающих нашу безопасность.

Но эта ключевая территория не Гренландия. Она находится за Северным полярным кругом на Аляске.

Гренландия является долгосрочным приоритетом в сфере безопасности. После встречи президента Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе был достигнут значительный прогресс, поскольку Трамп объявил, что отменит запланированные для Европы пошлины. Но непрекращающееся внимание к Гренландии может заглушить призывы к укреплению обороны США на Аляске, а в этом случае мы будем не защищены от более прямых и непосредственных угроз со стороны России и Китая.

Предприняв решительные действия, правительство США уже завтра могло бы начать строительство настоящей арктической крепости на собственной территории, не испытывая при этом никакой негативной реакции со стороны Дании, НАТО или кого-то еще. Это процесс, который недопустимо откладывать.

Арктический регион превращается в гигантскую океанскую кольцевую дорогу. Площадь его ледовой поверхности в летнее время сократилась наполовину по сравнению с 1980 годом. Как автомобили ездят по кольцевым асфальтовым дорогам, чтобы сэкономить время и сократить расстояние, так и огромные океанские танкеры уже пересекают Арктику, на недели сокращая время в пути и значительно уменьшая расходы. Через несколько десятилетий, когда Северо-Западный проход вдоль арктического побережья Канады в большей степени освободится ото льда, мы, скорее всего, станем свидетелями самой великой революции в международном судоходстве со времен открытия Суэцкого канала.

Но есть только два способа добраться до Северного Ледовитого океана по морю. Один маршрут проходит в Северной Атлантике через Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Британией. Второй идет из Тихого океана через Берингов пролив.

Аляска расположена рядом с Беринговым морем, напротив российской Сибири. Россия и Китай уже осознали ценность этих морских маршрутов и проводят совместные военно-морские учения вблизи вод Аляски. Летом Северный морской путь основательно загружен. В западном и восточном направлении проходят 50 судов. Таким образом, в 2025 году было более 100 судов, полностью прошедших все расстояние по Северному морскому пути. Только через Берингов пролив их прошло более 600. Это были грузовые и контейнерные суда, а также танкеры, активно осуществляющие перевозку сжиженного природного газа из России в Китай.

Североатлантический маршрут в Арктику уже хорошо защищен силами и средствами НАТО. А Берингово море чрезвычайно уязвимо. Сенатор от Республиканской партии с Аляски Лиза Меркауски недавно предупредила, что США "прискорбно недоинвестированы" там.

Одно из решений заключается в расширении нашего надводного флота, что является главным приоритетом для Трампа. Решить задачу можно за счет проектирования и строительства нового поколения ледоколов и сторожевых катеров береговой охраны для патрулирования и сопровождения судов в американской северной части Тихого океана, а также для обеспечения регулярного присутствия в целях предотвращения вторжений России и Китая.

Кроме того, надо создать сеть глубоководных портов вдоль западной береговой линии Аляски, начиная с порта Нома. Это обеспечит наличие не только пунктов базирования для военных кораблей, но и дружественных гаваней для торговых судов США и союзников, которые станут пользоваться будущими арктическими маршрутами.

Арктический регион также имеет важное значение для противоракетной обороны США, начиная со времен холодной войны и заканчивая "Золотым куполом", создать который задумал Трамп. Гренландия здесь служит одной важной цели: она находится ближе всего к Северному полюсу, а это делает ее идеальным пунктом раннего оповещения о полете российских ракет через полюс в направлении Северной Америки.

Но у США уже есть возможность увеличить группировку средств слежения и укрепить оборонный потенциал в Гренландии, не говоря уже о поддержке со стороны союзников по НАТО. Однако важно отметить, что Гренландия не идеальное место для защиты США от запускаемых из Азии ракет. Аляска гораздо лучше подходит для этих целей. Поскольку изгой Северная Корея и воинственный Китай играют своими ядерными мускулами, средства слежения на Аляске должны стать важнейшим оборонным приоритетом.

А еще Аляска предлагает более легкий и быстрый доступ к тем же самым редкоземельным элементам, которые можно найти в Гренландии. Мы знаем, что Гренландия содержит огромные залежи этих важных минералов, но они находятся под толстым слоем льда, вдали от береговой линии, и до них нельзя добраться по дороге. Даже если США немедленно начнут добычу полезных ископаемых в Гренландии, стоимость такой добычи на гренландских месторождениях будет запредельно высока, а сроки доставки будут огромными.

Месторождения на Аляске, наверное, меньше, но они легко доступны в таких местах как гора Бокан на острове Принца Уэльского. Федеральное правительство могло бы быстро и в приоритетном порядке приступить там к добыче полезных ископаемых и ускорить процесс. За десятилетия на Аляске была создана надежная структура взаимодействия между федеральными органами и властями штата, между частными компаниями и природоохранными организациями, которая обеспечивает баланс между разведкой полезных ископаемых и защитой нетронутых природных ресурсов.

Все, кто участвует в обсуждениях по Гренландии, в целом преследуют одну и ту же конечную цель: укрепление потенциала безопасности Запада в Арктике. Таким образом, шансов на положительное решение становится больше, сколько бы времени это ни заняло.

Но у США есть возможность быстро и в одностороннем порядке укрепить наши оборонительные позиции в Арктике, защитив Аляску усиленной военно-морской группировкой и противоракетной обороной, а также наладив очень важную для страны добычу полезных ископаемых. Такие смелые и решительные действия немедленно дадут нам еще один важный плацдарм в Арктике, а также время для расширения наших стратегических возможностей по мере таяния льдов и усиления интереса недобросовестных игроков к этому региону.

Элис Рогофф — издатель бюллетеня Arctic Today, соучредитель Ассамблеи полярного круга.