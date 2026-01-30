Войти
В Минобороны Украины решают проблему использования сети Starlink Россией

Михаил Федоров
Михаил Федоров.
Источник изображения: Andrii Nesterenko/Reuters

Федоров: на Украине решают проблему использования Starlink на российских БПЛА

Минобороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования сети Starlink на российских беспилотниках. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава украинского Минобороны Михаил Федоров.

«Минобороны вместе со SpaceX уже решает проблему использования Starlink на российских БПЛА… Команда министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы», — отметил он.

До этого Федоров подтвердил оснащение российских войск дронами со спутниковыми системами Starlink Илона Маска. Он отметил, что необходимо оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию, чтобы не допустить проблемы для украинских военных.

26 января советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что российские ударные дроны БМ-35 со Starlink уже могут добираться до Днепра. По его словам, в отличие от БПЛА типа «Молния», этот тип дрона «топливный» и может летать до 500 км.

Ранее российские военные оборудовали лошадь терминалом Starlink.

Надежда Корзун

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
БПЛА
