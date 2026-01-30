Войти
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии

Джузеппе Каво Драгоне
Джузеппе Каво Драгоне.
Источник изображения: www.repstatic.it

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступил против инициативы по формированию европейской армии, подчеркнув важность альянса с США.

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что не поддерживает идею создания европейской армии, передает РИА "Новости".

В интервью итальянской газете Corriere della Sera он подчеркнул, что по-прежнему считает альянс НАТО с участием США наиболее эффективной системой коллективной безопасности. По словам Драгоне, американские военные остаются ключевым элементом обеспечения безопасности Европы.

Адмирал отметил, что видит возможность для гибких изменений в будущем, однако на данный момент европейские взносы уже позволяют увеличить финансирование и наладить более тесное сотрудничество с военной промышленностью. Также он подчеркнул, что НАТО останется главным инструментом сдерживания и защиты для европейских стран.

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс выступил за создание постоянной европейской армии численностью 100 тыс. человек и предложил обсудить формирование Европейского совета безопасности. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время дискуссии в Европарламенте призвал страны ЕС отказаться от иллюзии, что Европейский союз способен обеспечивать свою безопасность без поддержки США.

Комментируя высказывания Рютте, Драгоне заявил, что воспринимает их как стимул к усилению взаимодействия, подчеркнув, что связь между США и ЕС остается "неоспоримой".

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские армии оказались практически бессильны без поддержки США и инфраструктуры НАТО.

Власти Евросоюза задумались о возможном ослаблении военных связей с Америкой.

Брюссель объявил о начале подготовки новой стратегии безопасности для Европы.

Дмитрий Зубарев

  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
NATO
Евросоюз
№1
30.01.2026 01:35
Если  Драгоне участвовал в проработке учений в Индийском океане "Милан" с участием 50ти стран      то могу сказать:"Дерзайте Джузеппе!"
