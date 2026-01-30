Войти
FT: Европа намерена снизить зависимость Киева от США

Флаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза.
Флаги Украины и Европейского Союза.

Financial Times: Европа намерена снизить зависимость Киева от США

Европейские союзники собираются в течение нескольких месяцев усилить собственное разведывательное содействие Украине, снизив ее зависимость от американских данных, отмечают западные СМИ.

Европейские союзники Украины намерены помочь стране снизить зависимость от разведданных США в ближайшие месяцы, пишет РИА "Новости" со ссылкой на газету Financial Times. В начале 2025 года США временно останавливали обмен разведданными с Украиной, после чего европейские партнеры усилили поддержку Киева в этом направлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял в январе, что Франция предоставляет Украине две трети всей информации разведки. Западные чиновники, интервьюированные изданием, считают, что в ближайшие месяцы европейская помощь позволит Киеву стать менее зависимым от американских данных.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений и разведданных Украине мешают урегулированию конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО участвует в конфликте не только поставками техники, но и подготовкой военных специалистов на территории Британии, Германии, Италии и других государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости срочной перестройки системы безопасности Евросоюза из-за ослабления доверия к США.

А Британия уже прекратила делиться с США разведывательной информацией о судах в Карибском бассейне. До этого госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не прекращает обмен разведданными с украинской стороной.

Тимур Шайдуллин

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Евросоюз
