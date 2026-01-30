Войти
Глава МИД Польши предложил создать европейский легион быстрого реагирования

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Сикорский предложил создать европейский легион быстрого реагирования из стран ЕС

Глава польского МИД Радослав Сикорский высказал идею формирования бригады быстрого реагирования в рамках Евросоюза с привлечением военных стран-членов и стран-кандидатов.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать в Евросоюзе так называемый европейский легион. Он отметил, что речь идет о формировании подразделения в виде бригады, в которую смогут входить военнослужащие как стран-членов ЕС, так и стран-кандидатов, пишет ТАСС.

Сикорский пояснил, что для подобной бригады должны быть прописаны правила использования оружия, а политическое управление осуществлялось бы Советом ЕС по иностранным делам. По его словам, подобная структура сможет реагировать на угрозы, включая терроризм в Северной Африке.

Глава польского МИД добавил, что идея создания федеративной армии Евросоюза, по его мнению, нереалистична. Напомним, что еще в ноябре 2023 года Жозеп Боррель, занимавший пост главы дипломатической службы ЕС, объявил, что силы быстрого реагирования Евросоюза численностью 5 тыс. человек будут полностью готовы к 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу говорить на языке силы. Однако председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступил против инициативы по формированию европейской армии и подчеркнул важность альянса с США.

До этого глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

Тимур Шайдуллин

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
США
Проекты
NATO
Евросоюз
