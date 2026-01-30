Сикорский предложил создать европейский легион быстрого реагирования из стран ЕС

Глава польского МИД Радослав Сикорский высказал идею формирования бригады быстрого реагирования в рамках Евросоюза с привлечением военных стран-членов и стран-кандидатов.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать в Евросоюзе так называемый европейский легион. Он отметил, что речь идет о формировании подразделения в виде бригады, в которую смогут входить военнослужащие как стран-членов ЕС, так и стран-кандидатов, пишет ТАСС.

Сикорский пояснил, что для подобной бригады должны быть прописаны правила использования оружия, а политическое управление осуществлялось бы Советом ЕС по иностранным делам. По его словам, подобная структура сможет реагировать на угрозы, включая терроризм в Северной Африке.

Глава польского МИД добавил, что идея создания федеративной армии Евросоюза, по его мнению, нереалистична. Напомним, что еще в ноябре 2023 года Жозеп Боррель, занимавший пост главы дипломатической службы ЕС, объявил, что силы быстрого реагирования Евросоюза численностью 5 тыс. человек будут полностью готовы к 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу говорить на языке силы. Однако председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступил против инициативы по формированию европейской армии и подчеркнул важность альянса с США.

До этого глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

Тимур Шайдуллин