Лавров прокомментировал слухи о якобы поддержке РФ идеи об энергоперемирии

Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД России прокомментировал те слухи, которые сегодня появились по поводу так называемого «энергетического перемирия». Информацию (или дезинформацию) о том, что Россия согласилась поддержать инициативу о взаимном отказе от ударов по энергообъектам, начали распространять украинские источники. Журналисты попросили прокомментировать эти публикации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Глава пресс-службы Кремля комментировать слухи не стал.

Сергей Лавров дал определённой конкретики по этому поводу.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, перемирие, которого так добивается киевский режим во главе с Зеленским, для России неприемлемо.

Дело в том, что Киев настаивает именно на перемирии, а не на долгосрочном мире со снятием первопричин конфликта. Российская сторона неоднократно говорила о том, что никакие временные перемирия проблему не решат, а потому нужно добиваться именно прочного мира, а не того, что Киев и его спонсоры готовы использовать в качестве передышки.

Одновременно с этим российские официальные лица выразили скепсис по поводу заявлений американской стороны о том, что неразрешённым среди всех пунктов предполагаемого мирного договора остается лишь один – вопрос территории.

Несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщают, что противник настаивает на передаче Запорожской АЭС под «контроль американцев». Российская сторона не видит в этом никакого смысла, особенно с учётом того, что ЗАЭС находится на территории Российской Федерации, что закреплено в Конституции РФ.

