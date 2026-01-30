Войти
Военкор Сладков: натовской блокаде Балтики можно препятствовать БЭК и торпедами

Источник изображения: topwar.ru

Военкор Александр Сладков, комментируя четко выраженное правительствами 14 государств намерение полностью перекрыть России выход в Балтийское море, предлагает решить эту проблему путем сопровождения наших торговых судов безэкипажными катерами.

В своем Telegram-канале Сладков предлагает создать в системе Балтийского флота дивизии войск Беспилотных Систем, в сферу ответственности которой будет входить обеспечение боевого сопровождения российского гражданского транспорта. При этом все недружественные страны можно предупредить, что эта дивизия будет иметь на вооружении БЭКи и дальнобойные торпеды, при этом четко обозначив, что любое нападение будет отражаться соответствующим манёвром и огневым поражением.

Ранее четырнадцать европейских стран во главе с Великобританией подписали коллективное заявление, из которого следует, что НАТО планирует полностью перекрыть Балтийское море для танкеров так называемого «теневого флота» России». Помимо имеющих выход к Балтийскому морю Дании, Швеции, Финляндии, Польши, Германии, Эстонии, Латвии и Литвы, в этом коллективном заявлении также участвуют Великобритания, Франция, Норвегия, Бельгия и Нидерланды.

В документе говорится, что любой российский танкер, который меняет флаги, отключает транспондер или работает без документов и страховки, будет считаться подписантами «судном без государства» и будет задерживаться и досматриваться в международных водах без разрешения России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Латвия
Литва
Нидерланды
Норвегия
Польша
Россия
Финляндия
Франция
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
БФ
