ВС РФ поразили тренировочный макет истребителя F-16ADV ВСУ на аэродроме Канатово

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы (ВС) РФ на аэродроме Канатово в Кировоградской области поразили полноразмерный макет истребителя F-16ADV Вооруженных сил Украины (ВСУ), который используется для тренировок инженерно-технического персонала. Об этом 29 января сообщили в Минобороны РФ.


«В результате разведывательных мероприятий на аэродроме Канатово вблизи населенного пункта Кропивницкий в Кировоградской области был обнаружен полноразмерный макет американского истребителя F-16ADV ВСУ, используемый противником для тренировок инженерно-технического персонала. Командованием было принято решение на уничтожение цели», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что цель ликвидировал боевой расчет Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». В Минобороны РФ добавили, что макет истребителя ВСУ был уничтожен на расстоянии около 180 км от линии боевого соприкосновения.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что артиллерийский расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил артиллерийское орудие ВСУ вместе с живой силой противника на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Там дополнили, что цель была ликвидирована с расстояния свыше 20 км.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Компании
Минoбороны РФ
