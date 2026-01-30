Войти
Сергей Чемезов: зарубежные страны с удовольствием покупают у РФ ЗРПК "Панцирь"

Модульный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е» на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025
Модульный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е» на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.
Источник изображения: Фото: TASS/EPA/ALI HAIDER

ЦАМТО, 29 января. Зарубежные страны, включая ОАЭ, с удовольствием покупают у России ЗРПК "Панцирь". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Сегодня это самая популярная система противовоздушной обороны. Она себя хорошо зарекомендовала, и у нас ее с удовольствием покупают многие страны, в том числе ОАЭ. Поэтому сотрудничество развивается", – сказал С.Чемезов в комментарии "Известиям".

Справочно

Согласно базе данных ЦАМТО, заказчиками ЗРПК "Панцирь-С1" являются Алжир (38 ед.), Венесуэла (6 ед.), Ирак (24 ед.), Мьянма (8.ед.), ОАЭ (50 ед., в том числе 24 ед. на гусеничном шасси и 26 ед. на колесном шасси), Сербия (6 ед.), Сирия (36 ед., контракт от 2004 года), Экваториальная Гвинея (8 ед.), Эфиопия (4 ед.) и Саудовская Аравия (39 ед. "Панцирь-С1М").

Относительно ОАЭ ситуация с "Панцирями" на начало 2026 года выглядит следующим образом:

ОАЭ, будучи первым иностранным заказчиком системы, в 2025 году перешли к активной фазе обновления своего парка. Основной фокус – доведение существующих машин до уровня, близкого к "Панцирь-С1М" или "Панцирь-СМ".

На выставке Dubai Airshow 2025 (ноябрь 2025) Россия впервые представила модификацию СМД-Е. Это "чисто ракетный" вариант без пушек, специально заточенный под борьбу с роями дронов (боекомплект увеличен до 48 малогабаритных ракет). ОАЭ проявили к нему предметный интерес для защиты стационарных объектов.

Для ОАЭ сейчас актуальна не покупка новых классических "С1", а глубокая модернизация старых (установка новых РЛС с фазированной решеткой) и внедрение узкоспециализированных анти-дроновых модулей.

Несмотря на работу с РФ, ОАЭ активно закупают альтернативные системы. В 2024-2025 гг. они начали интеграцию южнокорейских комплексов KM-SAM (Cheongung II), которые закрывают средний радиус.

