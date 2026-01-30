Войти
ВСУ получат новую бронемашину PMMC G5

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ получат новые для своей матчасти гусеничные бронемашины PMMC G5 производства немецкой компании FFG. Как указывается на портале Shepard, Германия профинансировала закупку как минимум 8 экземпляров.

Как полагают западные обозреватели, они могут быть переданы не в качестве БТР, а как платформы, на которые установят ЗРК NOMADS или ЗРПК Skyranger 30 – оба комплекса на такой базе были закуплены Нидерландами.

Также было заявлено, что ФРГ оплатит поставку для ВСУ большого количества инженерных машин на шасси Leopard 1 (WiSENT 1 MC), оснащённых сплошным минным тралом от компании Pearson Engineering. Однако неясно, является ли это новым заказом или закупкой в соответствии с прежними обещаниями.

Источник изображения: topwar.ru

PMMC G5 был разработан в первую очередь как БТР, призванный прийти на замену устаревшему американскому M113. Экипаж машины состоит из 2 чел., а десантная группа может включать до 12 солдат. Техника оснащена дизельным двигателем MTU 6V199 TE21 на 580 л. с., который позволяет этому примерно 29-тонному транспортёру разгоняться до 74 км/ч.

Источник изображения: topwar.ru

Защиту машины можно повысить, добавив дополнительные броневые панели. В качестве основного вооружения может выступать 12,7-мм пулемёт, установленный в дистанционно управляемом боевом модуле, хотя в базовой версии техника не имеет бортовых средств поражения.

Единственным пользователем PMMC G5 являлась Норвегия, которая закупила 51 единицу (стоимость не раскрывается, ориентировочно $100-150 млн) в 2018 году в версии ACSV: вместо десантного отсека размещена открытая грузовая рама для установки сменных контейнеров или специализированного оборудования – радаров, ПУ ПВО, кранов и т.д. На днях вторым оператором стали Нидерланды, получившие, как сообщалось, первый ЗРПК Skyranger 30 на базе ACSV G5.

