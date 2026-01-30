Показано видео аварийной посадки самолёта NASA WB-57F

Источник изображения: topwar.ru

27 января этого года самолёт NASA WB-57F совершил аварийную посадку на аэродроме Эллингтон-Филд в Хьюстоне. Космическое агентство США сообщило, что причиной инцидента стала неисправность шасси.

Машина приземлилась на ВПП на «брюхо». На видео, показанном в сети, отчётливо видно, как из-под фюзеляжа летят искры, а за самолётом тянется шлейф огня и дыма. На борту находились два человека (пилот и оператор оборудования). Они не пострадали и смогли самостоятельно покинуть кабину после остановки машины. Ведётся расследование для установления причин отказа систем шасси.

Потерпевший аварию WB-57F был восстановлен и передан NASA в 2013 году после почти 40 лет хранения на «кладбище самолётов» в Аризоне.

WB-57F – это уникальный высотный исследовательский самолёт, созданный на базе модифицированного бомбардировщика Martin B-57 Canberra 1950-х годов. У NASA оставалось всего три действующих борта. Эти машины, способные подняться на высоту до 21,3 тыс. м, часто используются для съёмки запусков ракет, калибровки спутников (проверяют точность данных, делая собственные замеры) и гиперспектральных камер, проведения атмосферных исследований, наблюдения за солнечными затмениями, анализа космического излучения.

Первый полёт обновлённого высотного разведчика (тогда ещё под индексом RB-57F) состоялся в 1963 году. Всего в версию WB-57F переделали 21 машину. Несмотря на свой почтенный возраст, WB-57F остаются важной частью исследовательской базы NASA.