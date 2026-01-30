Войти
ВВС Эфиопии получили 6 учебно-боевых самолетов Як-130

Учебно-боевой самолёт Як-130 ВВС Эфиопии (эфиопский бортовой номер "2303") на аэродроме объединенного летно-технического училища ВВС Эфиопии, январь 2026 года
Учебно-боевой самолёт Як-130 ВВС Эфиопии (эфиопский бортовой номер "2303") на аэродроме объединенного летно-технического училища ВВС Эфиопии, январь 2026 года.
Источник изображения: кадр из видео ВВС Эфиопиии via Телеграм-канал Абиссинецъ

ЦАМТО, 29 января. В ходе недавнего празднования 90-летия ВВС Эфиопии и проведения авиасалона Aviation Expo 2026 на авиабазе "Бишофту" был подтвержден факт передачи эфиопской стороне партии из 6 ед. УБС Як-130 (бортовые номера 2301-2306).

Поставка осуществлена Иркутским авиационным заводом (филиал ПАО "Яковлев") в рамках контракта на поставку 10 УБС стоимостью около 15 млн. долл. за единицу.

Согласно данным объективного контроля (спутниковый мониторинг), прибытие самолетов зафиксировано в период с 4 по 9 января 2026 года. Одновременно с УБС эфиопской стороне впервые передан разведывательно-ударный БАК "Орион-Э" (бортовой номер ОВ-1921), что расширяет возможности ВС Эфиопии по ведению разведки и применению высокоточных средств поражения.

В структуре ВВС Эфиопии Як-130 предназначены для замены выводимого из эксплуатации парка L-39C (плановый срок вывода – 2026-2027 гг.) и обеспечения подготовки летного состава к пилотированию истребителей Су-27 и Су-30К.

В рамках дальнейшей модернизации парка ВВС Эфиопии реализуется программа закупки истребителей Су-35СЭ. По неофициальным данным, контракт предусматривает поставку от 6 до 8 ед. Су-35СЭ оценочной стоимостью более 500 млн. долл. На текущий момент официальное подтверждение фактической передачи бортов Су-35СЭ заказчику отсутствует, однако закупка Як-130 может рассматриваться как создание необходимой учебной инфраструктуры для новых Су-35СЭ.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед 24 января 2026 года официально заявил о планах удвоить численность Военно-воздушных сил и полностью перейти на истребители нового поколения к 2030 году. Основной упор сделан на высокотехнологичные системы (БАК, средства РЭБ, высокоточное оружие).

Заявлено, что правительство уже определило ключевых международных партнеров и источники финансирования для реализации этой программы (что косвенно подтверждает актуальность контрактов на Як-130, Су-35СЭ и "Орион-Э").

Модернизация названа необходимой мерой для защиты суверенитета и национальных интересов Эфиопии в условиях меняющейся геополитической обстановки в регионе.

