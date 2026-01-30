Войти
Flotprom

Для флота Сингапура заложили второй многоцелевой носитель беспилотников

110
0
0

Во вторник, 27 января, на верфи судостроительной компании ST Engineering Marine Limited заложили второй многоцелевой боевой корабль типа MRCV, заказанный ВМС Сингапура. Как отмечает Naval News, особое внимание в конструкции новых кораблей уделяется возможностям базирования автономных беспилотных систем вместо обычного вооружения.

Постройка корабля началась с церемонии резки стали в апреле 2025 года.

Закладка второго многоцелевого корабля типа MRCV, Сингапур

ST Engineering


"Это важный этап, который гарантирует прогресс в реализации программы и прочную основу для производства остальных кораблей этого класса", – заявили в пресс-службе верфи.

Постройка первого многоцелевого корабля типа MRCV "Виктория" началась в марте 2024 года. Его спустили на воду в октябре 2025 года, а передача флоту ожидается в 2028 году.

Всего для ВМС Сингапура заказали шесть таких кораблей. Они станут первыми с системой полного электродвижения в составе сингапурского флота и заменят корветы класса "Виктория", находящиеся на вооружении с 1989 года.

Конструкция MRCV основана на собственной концепции Vanguard 130 компании ST Engineering. Длина кораблей составляет 150 метров, водоизмещение – 8000 тонн. Дальность плавания – 7000 морских миль, автономность – более 21 дня. Численность экипажа – 80 человек.

Конструкция включает интегрированную мачту, летную палубу на корме, ангар для вертолетов и две аппарели для развертывания быстроходных катеров и надводных беспилотников.

Вооружение кораблей MRCV включает 76-мм арткомплекс, дистанционно управляемый боевой модуль калибра 30 мм и зенитные ракеты MICA и ASTER.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
Компании
ST Engineering
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"
  • 29.01 23:24
  • 0
Комментарий к "В США у российского Су-35 нашли серьезную проблему"
  • 29.01 22:56
  • 13880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 21:03
  • 2
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 29.01 17:49
  • 2
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 17:40
  • 2
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 07:21
  • 1
ОДК готова к серийному производству двигателей ТВ7-117СТ-01 для самолетов Ил-114-300
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»