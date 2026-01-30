Для флота Сингапура заложили второй многоцелевой носитель беспилотников

Во вторник, 27 января, на верфи судостроительной компании ST Engineering Marine Limited заложили второй многоцелевой боевой корабль типа MRCV, заказанный ВМС Сингапура. Как отмечает Naval News, особое внимание в конструкции новых кораблей уделяется возможностям базирования автономных беспилотных систем вместо обычного вооружения.

Постройка корабля началась с церемонии резки стали в апреле 2025 года.

Закладка второго многоцелевого корабля типа MRCV, Сингапур ST Engineering

"Это важный этап, который гарантирует прогресс в реализации программы и прочную основу для производства остальных кораблей этого класса", – заявили в пресс-службе верфи.

Постройка первого многоцелевого корабля типа MRCV "Виктория" началась в марте 2024 года. Его спустили на воду в октябре 2025 года, а передача флоту ожидается в 2028 году.

Всего для ВМС Сингапура заказали шесть таких кораблей. Они станут первыми с системой полного электродвижения в составе сингапурского флота и заменят корветы класса "Виктория", находящиеся на вооружении с 1989 года.

Конструкция MRCV основана на собственной концепции Vanguard 130 компании ST Engineering. Длина кораблей составляет 150 метров, водоизмещение – 8000 тонн. Дальность плавания – 7000 морских миль, автономность – более 21 дня. Численность экипажа – 80 человек.

Конструкция включает интегрированную мачту, летную палубу на корме, ангар для вертолетов и две аппарели для развертывания быстроходных катеров и надводных беспилотников.

Вооружение кораблей MRCV включает 76-мм арткомплекс, дистанционно управляемый боевой модуль калибра 30 мм и зенитные ракеты MICA и ASTER.