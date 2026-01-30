Появились данные о группировке ВМС США, которая может ударить по Ирану

Источник изображения: topwar.ru

В связи с публикациями американских СМИ о том, что Трамп может отдать приказ бомбить Иран в течение ближайших двух суток, важно то, какие именно силы американцы к настоящему моменту сосредоточили на иранском направлении. Анализ открытых источников, в том числе публикаций Пентагона о переброске боевых кораблей, свидетельствует о том, что пока США сосредоточили на Ближнем Востоке группировку, которая как минимум не больше группировке образца лета 2025 года. Именно тогда США, напомним, проводили свою операцию «Полуночный молот» с ударами противобункерными авиабомбами GBU-57 по ядерным объектам в Иране.

Однако же можно констатировать, что группировка весьма внушительна. Её примерный состав указан ниже.

Эсминцы с управляемым ракетным оружием (УРО) USS McFaul, USS Mitscher в Оманском заливе, эсминец USS Delbert Black в Красном море, авианосец «Авраам Линкольн», ракетные эсминцы USS Frank Petersen, USS Michael Murphy, USS Spruance вместе с кораблями обеспечения авианосной ударной группы в Аравийском море.

Есть ещё эсминец УРО USS Roosevelt, который пока находится в одном из греческих портов, но вполне может выдвинуться к Суэцкому каналу.

Заниматься сосредоточением крупной группировки боевых кораблей в Персидском заливе США, судя по всему не хотят, понимая, что в этом случае Иран может заблокировать эту группировку, если всё же решится на перекрытие Ормузского пролива. По крайней мере, такую угрозу официальный Тегеран озвучивает: Ормуз может быть перекрыт, если враги Ирана начнут новые атаки на Исламскую Республику.

Напомним также о том, что Трамп со всей прямолинейностью заявляет о своих требованиях к Тегерану: отказ от дальнейшего развития ядерной программы, передача обогащённого урана МАГАТЭ (фактически – под контроль США) и сокращение ракетного арсенала. В Иране прекрасно понимают, что как только хотя бы один из этих пунктов они выполнят, его независимость на этом закончится.