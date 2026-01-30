Войти
ЦАМТО

ВВС Польши рассматривают возможность закупки самолетов KC-390 и A-29 "Супер Тукано"

115
0
0
Лёгкий штурмовик A-29 Super Tucano
Лёгкий штурмовик A-29 Super Tucano.
Источник изображения: defenseworld.net

ЦАМТО, 29 января. Делегация ВВС Польши посетила производственные мощности бразильской компании Embraer.

Целью визита стало ознакомление с тактико-техническими характеристиками, системой технического обслуживания и программами подготовки экипажей для самолетов военно-транспортной и штурмовой авиации.

В ходе визита польские специалисты осмотрели сборочные линии военно-транспортного самолета (ВТС) KC-390 "Миллениум" и легкого штурмовика A-29 "Супер Тукано". Состоялись демонстрационные полеты, а также обмен опытом с представителями ВВС Португалии, которые в это время принимали четвертый борт KC-390 (в конфигурации самолета-заправщика).

Согласно планам, ВТС KC-390 в ближайшее время будет направлен в Польшу для проведения демонстрационных полетов и для оценки совместимости самолета с логистической системой польской армии. В рамках тестов планируется отработка перевозки штатной военной техники ВС Польши, включая БТР "Росомак", РСЗО HIMARS, вертолеты "Блэк хок" и различных типов грузов.

Особое внимание Варшава уделяет штурмовику A-29N (в версии стандарта НАТО). Рассматривается возможность использования данной платформы для борьбы с малоскоростными низколетящими целями, в частности, с БЛА-камикадзе типа Shahed-136. Как было заявлено, ВВС Польши нуждаются в эффективном и экономически выгодном средстве перехвата БЛА большой дальности, и бразильский штурмовик является одним из приоритетных кандидатов.

Интерес к штурмовикам "Супер Тукано" продиктован необходимостью создания "бюджетного" эшелона ПВО. Использование истребителей F-16 или ЗРК "Пэтриот" для перехвата барражирующих боеприпасов признано экономически нецелесообразным. Модификация A-29N, предлагаемая Польше, адаптирована под стандарты НАТО и включает защищенные системы связи, интегрированные с европейскими центрами управления. Согласно экспертным оценкам, использование турбовинтовых штурмовиков позволит существенно снизить стоимость летного часа при выполнении задач ПВО по сравнению с эксплуатацией истребителей F-16.

В сегменте транспортной авиации KC-390 рассматривается в рамках программы Drop как замена устаревающих C-130E/H Hercules. По оценкам специалистов, бразильская платформа превосходит американские аналоги по скорости (870 км/ч) и грузоподъемности (26 т).

Важным аспектом является промышленная кооперация: в декабре 2025 года польская группа PGZ и Embraer подписали ряд меморандумов. Обсуждается возможность создания в Польше регионального центра технического обслуживания (MRO) и локализации производства отдельных компонентов для самолетов KC-390 "Миллениум".

  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Португалия
США
Продукция
C-130
EMB-314
F-16
HIMARS
KC-390
Компании
Embraer
Проекты
NATO
БПЛА
