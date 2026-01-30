Войти
Lenta.ru

В России оценили развитие «железных сердец» танков

106
0
0
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

УВЗ: Мощность танковых дизелей увеличилась более чем вдвое

Мощность дизельных двигателей российских танков увеличилась более чем в два раза с конца 1930-х годов. Развитие «железных сердец» бронетехники оценил концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Telegram.

Первый дизельный двигатель В-2 для танков запустили в серийное производство в 1939 году. Силовой агрегат устанавливали на танки Т-34. Также существовали его модификации для другой техники. В-2 стал родоначальником целого семейства моторов. Двигателестроительное предприятие концерна разработало более ста модификаций В-2.

«И если первые В-2 имели мощность 500 лошадиных сил, то их далекие потомки вмещают 1130 "лошадок" и обеспечивают подвижность модернизированным "семьдесятдвойкам", "Прорывам" и БМПТ», — говорится в сообщении.

Современные двигатели В-92С2Ф — это развитие В-92, созданного на базе В-2. Мотор отличается усиленными деталями, а также улучшенными турбокомпрессором, системой охлаждения и выпускной системой. Это позволило повысить мощность до 1130 сил.

В сентябре бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев сообщил, что танки Т-90М «Прорыв» с учетом дальнейшей модернизации будут стоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
B-2 Spirit
БМПТ Рамка-99
В-92С2
Т-90 "Владимир"
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"
  • 29.01 23:24
  • 0
Комментарий к "В США у российского Су-35 нашли серьезную проблему"
  • 29.01 22:56
  • 13880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 21:03
  • 2
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 29.01 17:49
  • 2
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 17:40
  • 2
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 07:21
  • 1
ОДК готова к серийному производству двигателей ТВ7-117СТ-01 для самолетов Ил-114-300
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»